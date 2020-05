Nieuwe stadswandeling verkent 17 Izegemse locaties Valentijn Dumoulein

06 mei 2020

Izegem De stadsgidsen, de toeristische dienst en Westtoer sloegen de handen in elkaar en stippelden een gloednieuwe Izegemse stadswandeling uit. Je volgt de route aan de hand van klinknagels, of de brochure die heel wat historische uitleg bevat. Vanaf 7 mei kun je de brochures van de gloednieuwe wandeling kopen in het stadhuis.

Westtoer ondersteunt al jarenlang steden en gemeenten bij de creatie van wandelingen die stijlvol bewegwijzerd worden met klinknagels in messing. Ook Izegem heeft nu zo’n wandeling. De klinknagels werden versierd met een afbeelding van Eperon d’Or.

17 locaties

De route start bij Eperon d’Or, waar de toeristische dienst en het museum van de stad gevestigd zijn. Wie de route volgt, wandelt 6,5 kilometer doorheen het centrum, de directe omgeving daarvan en een stukje van Emelgem. De dicht bebouwde kern wisselt af met het groengebied van het kasteelpark Blauwhuis en de kanaalzone. De brochure geeft je op 17 locaties historische, architecturale of actuele uitleg.

Als je ook andere delen van Izegem wil verkennen, kan dat via één van de wandelroutes die je kan downloaden op de website van Eperon d’Or. Zo is er ook een Goed Gevoel-wandeling met kunst van lokale artiesten in etalages.

De viertalige brochure met kaart kost 3 euro en is door de huidige COVID-19 maatregelen momenteel enkel online verkrijgbaar via de webshop van Westtoer en in het stadhuis van Izegem. Bij het heropenen van de toeristische dienst in Eperon d’Or zal de kaart ook daar beschikbaar zijn.