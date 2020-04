Nieuwe kledingzaak probeert met online verkoop coronacrisis te overleven: “We waren amper één week open” Valentijn Dumoulein

02 april 2020

13u29 6 Izegem Vol goede moed op een mooie locatie met een nieuwe kledingzaak van start gaan en amper een week later door het coronavirus al de deuren moeten sluiten. Het overkwam Lindsey Baekeland en Bart Bourgeois, die in de Gentsestraat met Lily’s Fashion van start gingen. Ze proberen via online verkoop toch nog actief te blijven, maar ook dat is niet evident. Hun voorbeeld toont aan dat zij en heel wat startende ondernemers het in deze tijden helemaal niet onder de markt hebben.

Lindsey en Bart openden Lily’s Fashion in de Gentsestraat, waar vroeger Deciniatuur gevestigd was. Met de trendy kledingzaak richten ze zich op (jonge)dames vanaf zestien jaar en ouder. De start op vrijdag 6 maart verliep goed. “Maar we waren amper een week open toen de overheid op 13 maart de eerste coronamaatregelen lanceerde en niet veel later besliste dat ook niet-essentiële handelszaken ook de deuren moesten sluiten. Alle begrip voor die beslissing want volksgezondheid gaat voor, maar voor een startende ondernemer is zoiets natuurlijk een ramp.”

In tien dagen tijd hebben we online verkocht wat we in één dag in de winkel zouden verkopen Bart Bourgeois

Virtueel bekijken

Al van bij de start ging het duo ook met online verkoop via Facebook en Instagram van start en daarmee blijven ze wel nog actief. “Al een geluk dat we dat digitale verlengstuk hebben, anders lag alles stil”, zegt Bart. “Via die weg kunnen klanten de hele collectie die in de winkel hangt virtueel bekijken. Kopen ze iets, dan lever ik dat met de fiets, bel ik aan, neem ik vijf meter afstand en vraag ik of ze het eerst nog eens willen passen. Is dat het geval, dan kunnen ze elektronisch betalen. Het is iéts, maar zeker geen vetpot. In tien dagen tijd hebben we online verkocht wat we in één dag in de winkel zouden verkopen. We blijven het desondanks doen omdat het de enige manier is om in de aandacht van de mensen te blijven en naamsbekendheid is zeker voor een prille handelszaak van levensbelang. Via sociale media trachten we contact met onze klanten te houden. We hopen dat dit op langere termijn zijn vruchten zal afwerpen.”

Hinderpremie?

Het koppel vroeg via Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen – nvdr.) een hinderpremie aan en vroeg ook raad aan een sociaal bureau. “En eerlijk gezegd: we zien door de bomen het bos niet meer”, zucht Bart. “Volgens Vlaio maken we mogelijk aanspraak op die premie van 4.000 euro. Het sociaal bureau spreekt dat dan weer tegen omdat we in een vennootschap zitten, dus het is onduidelijkheid troef. Er was eerst een fout in de Kruispuntdatabank van ondernemingen geslopen, want de kledingzaak stond er blijkbaar niet in opgenomen. Naast de kledingzaak doe ik ook nog de verkoop van parfum en kleinere elektriciteitswerken voor een ander bedrijf. Beide activiteiten liggen door de coronacrisis stil, maar volgens sommige instanties kan ik als elektricien wel nog aan het werk, wat in deze situatie helemaal niet waar is. Ook voor de eenmalige premie van 3.000 euro die de regering deze week aankondigde, komen ze wellicht niet in aanmerking. “De kledingzaak bestond vorig jaar nog niet en dus kunnen we geen omzet van dan vergelijken met nu. Voor de elektriciteitswerken is dat misschien wel het geval, maar we moeten nog berekenen of we omzetverlies hebben dat groter is dan zestig procent.”

Uitgestelde solden

Ondertussen roept de modesector op om de zomersolden uit te stellen en daar kunnen Lindsey en Bart zich wel in vinden. “Je kan altijd met kortingen uitpakken, maar dan laat je een winstmarge los die je in deze periode net zo broodnodig hebt”, zeggen ze. “We hopen dat we in mei de deuren kunnen openen en op die manier misschien nog iets kunnen recupereren. Is dat niet zo, dan wordt het nog veel moeilijker dan gedacht.”