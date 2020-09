Nieuwe docureeks volgt West-Vlaamse ondernemers bij werk en hobby Valentijn Dumoulein

24 september 2020

15u40 0 Izegem Op vrijdag 25 september kan je op regionale zender Focus-WTV voor het eerst kijken naar de nieuwe docureeks ‘Baas over Hobby’. Daarin komen zes ondernemers uit onze provincie aan het woord over hun werk én hun hobby. De reeks is bedacht en uitgewerkt door Izegemnaar Bruno Lambert van B-Concepts.

Bruno verzorgt al enkele jaren presentaties en reportages met zijn bedrijf B-Concepts. Hij speelde al langer met idee om iets rond West-Vlaamse ondernemers te maken. “Alleen wilde ik niet hetzelfde verhaal brengen dat we al vaker zagen in reeksen als The Sky is The Limit”, zegt hij. “Ik focus me niet op de rijkdom, maar breng inspirerende verhalen over hun werk, passies en hobby’s. Eerlijke portretten over sterkte persoonlijkheden.”

In de eerste aflevering, die nu vrijdagavond om 18 uur uitgezonden wordt, volgt Bruno Paul Renson van het gelijknamige bedrijf uit Waregem bij het paardrijden. “Later in de reeks volg ik ook Dominique Vindevogel van Butch uit Kortrijk. Haar hobby is reizen en samen trokken we naar Mumbai. Later zie je nog portretten van Rudy Denutte van De Rocker Transport met zijn hobby helikopter vliegen, Stephan Detry van Gimpex uit Nieuwpoort die van schoenen houdt, Miguel Garcia van Liquidfloors uit Kortrijk terwijl hij gevechtssport beoefenten Agnes Souvagie van Connect Plus uit Brugge bij het golven.”’

Na Nieuwjaar volgen nog eens zes nieuwe verhalen van andere ondernemers.