Nieuwe app houdt in coronatijden bij hoeveel bezoekers er in een winkel zijn Valentijn Dumoulein

09 april 2020

12u06 3 Izegem Book’U, een Izegemse bedrijf dat werkt rond personeelsplanning, heeft een app ontwikkeld die bijhoudt hoeveel bezoekers er op een bepaald moment in een winkel zijn. De app is gemaakt met de coronamaatregelen in gedachten, gezien er maar een beperkt aantal mensen per keer in een zaak binnen mogen. De app is gratis beschikbaar op Android en iOS.

“De app houdt het aantal bezoekers bij die de zaak betreden”, vertelt zaakvoerder Dieter Vanthournout. “Dat laat de winkelier toe overzicht te houden. Zo kan hij proactief handelen om de bezoekersstromen optimaal te laten verlopen. Handelaars zijn vragende partij om inzicht te verwerven in het aantal bezoekers per vierkante meter en per tijdstip. Met deze app kunnen we ze helpen om hun aantal bezoekers te controleren en de veiligheid in de zaak waarborgen.”

De app is gratis beschikbaar in Android en iOS. Na het downloaden vraagt de app om de grootte van de zaak in te geven. Hierna kan het tellen gestart worden. “Verschillende medewerkers kunnen tegelijk met de app aan de slag”, zegt Dieter. “Zo wordt een overzicht gemaakt van het aantal bezoekers per tijdstip. Op het einde van de dag kan een rapport opgemaakt worden dat tot inzichten leidt. Dat laat de handelaar toe om de bezoekersstroom te beheersen in de nabije toekomst.”