Nieuw ecologisch stadsdeel Blauwpoorte wordt

Valentijn Dumoulein

12 juli 2019

08u37

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Projectontwikkelaar Urbes gaat met project Blauwpoorte het terrein van voormalig serrebedrijf Scheldeman omvormen tot een nieuw ecologisch stadsdeel met plaats voor zeven woonblokken, goed voor 160 tot 180 wooneenheden. Opvallend daarbij is dat de bebouwing maar een klein deel van de site zal inpalmen. Ruim tachtig procent is voorbehouden voor groen.

De naam Blauwpoorte is uiteraard niet zomaar gekozen. De site van 2,5 hectare bevindt zich tussen de brandweerkazerne langs de Dirk Martenslaan en kasteelpark Blauwhuis. In samenspraak met de stad is beslist een nieuwe woonzone te maken met een grote nadruk op het ecologisch aspect. “Het project vormt als het ware een poort tussen het stadscentrum en het kasteelpark”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA). “Dat wordt straks extra benadrukt door groene doorsteken in die woonzone. Daarom kiest de bouwheer ook voor woonblokken die dwars geplaatst zijn, om een optimale doorstroming naar het park te garanderen. Een andere opgelegde voorwaarde van de stad is dat de bebouwing maar gaandeweg mag stijgen. De twee woonblokken het dichtst bij kasteel Blauwhuis mogen maar vier verdiepingen tellen. Hoe dichter naar de spoorweg toe, hoe hoger de ontwikkelaar mag bouwen.” De meest noordelijk gelegen woonblok mag tot veertien verdiepingen hoog zijn.

Tachtig procent groen

Door in de hoogte te werken wordt het hele terrein niet volgebouwd. “Een bewuste keuze, want zo blijft er liefst tachtig procent over om groen in te kleden, met onder andere inheemse beplanting, wandelpaden en een speelbos”, vertelt bouwheer Jan Romel van Urbes. “We werken daarvoor samen met landschapsarchitect Denis Dujardin. Tussen de Kasteelstraat (in de volksmond de Kasteeldreef – nvdr.) en het eerste woonblok leggen we ook een bos aan met sterke en grote bomen en genoeg plantenvariaties. De verbinding met het kasteelpark moet vloeiend zijn. Er komt in die zone ook een nieuw fietspad.”

De gebouwen zijn een ontwerp van architectenbureau Govaert & Vanhoutte en ook daar speelt het ecologische aspect een rol. “We leggen er nog meer de nadruk op met onder andere geothermische verwarming en daktuinen op de appartementen”, vervolgt Jan.

Groene doorsteken

De plannen werden voorgesteld op een druk bijgewoonde infovergadering. De reacties waren vrij positief, al is er ook wat vrees voor sluipverkeer. “Dat willen we net vermijden door inwoners in twee kelders ondergronds te laten parkeren”, gaat Jan Romel verder. Op die manier is het de bedoeling bovengronds zo goed als geen verkeer te hebben. Inwoners kunnen de woonzone binnen rijden via het uiteinde van de Dirk Martenslaan en aan het begin meteen de parking inrijden. Er komt ook een toegang via de parking aan de achterkant van de brandweer, maar een inzinkbare paal moet er daar voor zorgen dat enkel leveranciers van de Orangerie aan het kasteel daar nog door kunnen. Die zal uiteraard wel gebruikt kunnen worden door wandelaars en fietsers.”

De bouwaanvraag voor de eerste fase is ingediend. Die omvat de bouw van de eerste parkeerkelder en de twee laagste woonblokken. “Die fase start eind 2019 en moet in 2020 afgelopen zijn”, klinkt het bij Urbes. “De tweede fase loopt van 2020 tot 2022 en in 2025 moet de derde en laatste fase afgewerkt zijn. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 10 augustus. Het dossier ligt tot dan ter inzage op het gemeentehuis.