Nieuw conservatieatelier voor museum Eperon d’Or CDR

26 april 2020

Het museum Eperon d’Or heeft sinds kort een conservatieatelier. Dit werd gefinancierd met de centen, 2.500 euro als laureaat en 12.500 euro als winnaar, die Eperon d’Or in 2018 kreeg toen het museum de Onroerenderfgoedprijs kreeg. “Het conservatieatelier is en investering die noodzakelijk is om de collectie in orde te houden”, vertelt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA). “De werkruimte is opgetrokken in de bestaande depotruimte achteraan het museum. In het atelier zullen museumstukken behandeld kunnen worden. Eperon d’Or heeft duizenden collectiestukken, waardoor de bijkomende werkruimte geen overbodige luxe is. “Nieuwe aanwinsten worden immers niet onmiddellijk toegevoegd aan de collectie”, vult conservator Hilde Colpaert aan. “Ze ondergaan eerst een grondig onderzoek naar de toestand en krijgen eventueel een opfrisbeurt. Ook objecten die in bruikleen worden gegeven of in een tentoonstelling worden gebruikt, krijgen een onderhoudsbeurt.”