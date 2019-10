Nieuw bier ‘Albert’ dankt naam aan laatste burgemeester van Kachtem Valentijn Dumoulein

13u04 0 Izegem Brasserie Rhodesgoed heeft met ‘Albert’ voortaan een eigen huisbier op de kaart staan. Kelner Vincent Neirynck (29) ontwikkelde het bier samen met brouwerij De Feniks uit Heule. ‘Albert’ is vernoemd naar de laatste burgemeester van Kachtem.

“Ik droomde er al langer van een eigen bier te maken”, vertelt Vincent. “Ik heb les gevolgd in hotelschool Spermalie en daar heb ik ook een extra cursus rond bier gevolgd. Het Rhodesgoed speelde al langer met het idee om een eigen bier te serveren en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

“‘Albert’ is een blond bier van hoge gisting van acht graden. Het is ook troebel. Een bewuste keuze omdat er nu veel klare bieren geschonken worden en ik wat tegen de stroom in wil varen. Het bier is ideaal om te combineren met een van de gerechten die we in het Rhodesgoed serveren en kost 3,80 euro.”

Het bier dankt zijn naam aan Albert Verhelst, de laatste burgemeester van Kachtem. Hij was van 1941 tot de fusie met Izegem in 1976 burgemeester. “De connectie met Kachtem is er, maar bovendien was Albert Verhelst ook lange tijd eigenaar van het Rhodesgoed en heeft hij er lang geboerd”, weet Vincent. “Een toepasselijker naam voor ons huisbier konden we dan ook niet vinden.”