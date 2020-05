Nieuw beveiligingssysteem bewijst meteen z’n nut bij brand in veevoederbedrijf ForFarmers VHS

11 mei 2020

18u38 0 Izegem De brandweer rukte maandag rond 11.15 uur uit naar de Noordkaai in Izegem. Daar was brand gemeld bij het veevoederbedrijf ForFarmers. De schade bleef beperkt, niemand raakte gewond.

Oververhitting van een machine lag aan de basis van de brand. De medewerkers reageerden alert. In het bedrijf werd recent een installatie in gebruik genomen die toelaat om, in geval van brand, grote hoeveelheden water in de (toevoerleidingen van) silo’s te pompen. De installatie bewees meteen haar nut. Bij aankomst van de brandweer was de hitte het grootst op de eerste verdieping. De spuitgasten konden echter voorkomen dat de brand uitbreidde naar een silo. Nadien was het een zaak om de inhoud van de machines uit te scheppen en zo nieuw brandgevaar te voorkomen. De interventie nam ongeveer vier uur in beslag. Niemand raakte gewond.