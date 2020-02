Niet langer naar het stadhuis voor geboorteaangifte: tweeling Mauro en Matt eerste die in Sint-Jozefskliniek zijn geregistreerd Valentijn Dumoulein

27 februari 2020

12u53 0 Izegem Kersverse ouders kunnen de geboorteaangifte van hun pasgeboren kindje voortaan rechtstreeks in de Sint-Jozefskliniek doen. Ze moeten er dus niet langer apart voor naar het stadhuis. De tweeling Mauro en Matt waren donderdag de eerste kindjes die via die weg geregistreerd zijn.

Papa Broen Messiaen en mama Lies Guillemyn waren best blij dat ze geen apart bezoekje aan het stadhuis meer hoefden te brengen. “Op zo’n dagen moeten we toch al van hot naar her rennen en met duizend-en-één-dingen bezig zijn”, zegt Lies. “Dan is het fijn dat we van deze extra service gebruik kunnen maken. Ik vind het ook wel leuk dat we dit nu met beiden kunnen doen, want meestal is zoiets de taak van de papa. Het risico op een foute naam is bovendien drastisch verkleind, want je hoort al eens als papa’s de geboorte gaan vieren dat ze niet meer helder aan de desk van de burgerlijke stand verschijnen”, grapt ze.

Het voorbije jaar zagen 574 kindjes het levenslicht in de Sint-Jozefskliniek. Voor de nieuwe service komt een ambtenaar van de burgerlijke stand elke maandag- en donderdagvoormiddag van 10 tot 12 uur naar het ziekenhuis. “Door met onze dienstverlening naar de burger te gaan, willen we het comfort van de ouders verhogen”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Het is ook fijn dat ook de moeder nu makkelijk bij de geboorteaangifte aanwezig kan zijn.”

Het ziekenhuis meldt ook dat er vanaf april consultatiegesprekken met vroedvrouwen mogelijk zijn. Wie na een gesprek met een gynaecoloog nog duiding wil, zal op die manier beter geholpen kunnen worden.