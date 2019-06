Niek opent brasserie in voormalig ACW-complex De Gilde: “Een combinatie van grootmoeders keuken met grootvaders café” Valentijn Dumoulein

13 juni 2019

13u50

Bron: Valentijn Dumoulein 11 Izegem Niek Marijsse blaast nieuw leven in het voormalig ACW-complex De Gilde in de Kruisstraat. De loketten zijn al jaren dicht, maar in 2014 sloot ook het gelijknamige café de deuren. Begin juli opent Marijsse er weer een brasserie, die flirt met het interieur en de sfeer van vroeger. Dit weekend kun je er tijdens de Batjes al iets gaan drinken.

De Gilde dateert uit de negentiende eeuw. De gebouwen deden dienst als kantoren van de Christelijke Mutualiteiten en als ACW-hoofdkwartier. Op de gelijkvloerse verdieping kon je een pintje drinken in café De Gilde, maar in 2014 ging de zaak failliet. Niek Marijsse en zijn vrouw Veerle Callens hebben het pand vorig jaar gekjocht en openden er op de eerste verdieping ondernemerscentrum Hof van Commerce. Met de opening van een brasserie op de benedenverdieping schakelt hij nu een versnelling hoger.

Foto uit de oude doos

“Ik droomde al langer van een brasserie, maar wilde eerst de opstart van het ondernemerscentrum in goede banen leiden”, legt Niek uit. “De Gilde ademt veel geschiedenis uit en dat willen we met de brasserie accentueren. De zaak is heringericht en leunt nu dicht aan bij het interieur dat het café in de jaren ’60 had. Op verschillende plaatsen, zoals de gang en trappenhal, is de oorspronkelijke muur zelfs weer zichtbaar. De blikvanger is een gigantische foto van de Kruisstraat uit de oude doos. Je ziet er de straat zoals die er in de jaren ’20 moet hebben uitgezien. In de brasserie hebben we een grote poort gestoken, die we kunnen openen en die dan uitgeeft op een mooi terras. Een rustpunt in het centrum van de stad.”

Vlaamse klassiekers

Het nostalgisch aspect kun je ook op de menukaart terugvinden. “We gaan voor een keuken met Vlaamse klassiekers”, gaat Niek verder. “Denk maar aan biefstuk-friet, vol-au-vent of stoofvlees. De kaart houden we bewust beperkt, maar wat we leveren, zal van de beste kwaliteit zijn.” De Gilde wekt ook een andere traditie weer tot leven en wil opnieuw met een kaartersclub beginnen. Bedoeling is om elke zondagvoormiddag een kaartje te leggen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen.

Team-room tijdens de Batjes

De brasserie zal alleen in het weekend open zijn en opent het eerste weekend van juli de deuren. Werknemers Alexander Hoflack en Martijn Van Quickelberge zullen de zaak runnen. Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni kun je er al eens een kijkje nemen. Speciaal voor de Batjes opent de zaak al even de deuren, maar dan alleen als tea-room. “We zetten met een speciale Batjeskaart in op café, terras en tea-room. Elke bezoeker kan dit weekend een etentje ter waarde van honderd euro in de brasserie winnen. Op vrijdag staat er om 21 uur een optreden gepland van The Memphis Truckdrivers, die een ode aan Elvis brengen. Op zaterdag is er een fuif met muziek van de sixties tot de nillies.”

Meer info op www.brasseriedegilde.be.