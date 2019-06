Net bij start ‘Week van de Bij’ strijken 15.000 bijen neer op deze speelplaats



Valentijn Dumoulein

03 juni 2019

18u28

Izegem Alsof ze het niet beter konden plannen: net bij de start van de Week van de Bij ontdekte een begeleider van de ochtendopvang een zwerm van vijftienduizend bijen op de speelplaats van de Heilig-Hartschool in Izegem. De kinderen liepen geen gevaar en werden op afstand gehouden. Een imker kwam de zwerm verwijderen.

“Het was deze ochtend even schrikken voor onze juf die de ontdekking weet”, vertelt directeur Tommy Van Steenwinkel. “Rond 7.15 uur ontdekte ze op een picknickbank op de speelplaats die zwerm bijen. Ze waren op elkaar gepropt en vormden zo een soort nest.” De school contacteerde de brandweer en die schakelde iemand van imkervereniging De Kasteelbie uit Ingelmunster in. “Hij wist dat het om een nest van vijftienduizend bijen ging”, gaat de directeur verder. Het gaat blijkbaar om de helft van een nest dat zelfstandig is gaan leven. Zo kan het dus gebeuren dat de bijen in korte tijd ergens kunnen neerstrijken en zo’n nest vormen. Uiteindelijk werden de bijen verdoofd en kon de imker ook hun koningin traceren. Een half uur later had hij alle bijen gevangen. De normale lestijden werden door het voorval niet gehinderd en konden op tijd beginnen.”

Geen gevaar voor kinderen

De school benadrukt dat de kinderen nooit in gevaar waren. “We hebben meteen een perimeter ingesteld en kinderen die op school aankwamen, werden meteen naar een andere tuin begeleid. Later mochten ze de interventie van de imker van binnen volgen. Dat het nu ook net toevallig Week van de Bij was, maakt het voorval natuurlijk extra opvallend, maar we hebben er dan maar het beste van gemaakt en alles gefilmd. Zo kan het later nog dienen als educatief materiaal voor de kinderen.”