Negentig kleuters Sint-Vincentiusschool Kachtem voorlopig in quarantaine na positieve coronatest oppas Valentijn Dumoulein / Maxime Petit

08 oktober 2020

12u39 0 Izegem Negentig kleuters van basisschool Sint-Vincentius in Kachtem zitten voorlopig in quarantaine nadat een oppas van de buitenschoolse opvang woensdag positief testte op het coronavirus. Verder overleg met het CLB vandaag moet uitwijzen of er een alternatieve oplossing is voor een verdere quarantaine. Voorlopig vertoont geen van de kinderen symptomen.

“De oppas in kwestie houdt na de schooluren toezicht op de kleuters in onze refter”, vertelt directeur Stefaan De Schrijver. “Woensdag legde ze een positieve coronatest af, waarna we meteen alle ouders hebben verwittigd. De voorbije dagen zaten 90 van onze 113 kleutertjes in de naschoolse opvang en die zijn donderdag preventief thuis gebleven. Donderdagnamiddag zitten we samen met het Centrum Leerlingenbegeleiding om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien is er een alternatieve oplossing voor quarantaine mogelijk, maar verder overleg moet dat nog uitwijzen.

Er kwamen geen kleuterjuffen met de oppas in contact en die lopen dus geen risico op besmetting. Ook voor de kinderen van de lagere afdeling is er geen gevaar, gezien die in een aparte afdeling les krijgen. “De betrokken kleuters hoeven voorlopig geen coronatest af te leggen”, zegt de directeur. “Dat moet enkel zodra ze symptomen van het virus vertonen. Dit is ook voor de ouders uiteraard even schrikken. Zij moesten in allerijl thuis opvang voor hun kinderen voorzien. Dit nieuws slaat wel in als een bom. Dinsdag verkondigde ik op de schoolraad nog dat we voorlopig gespaard bleven van het virus, maar het kan dus vlug verkeren.”