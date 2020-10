Negentig kleuters Sint-Vincentiusschool Kachtem in quarantaine na positieve coronatest oppas Valentijn Dumoulein / Maxime Petit

08 oktober 2020

12u39 46 Kachtem Negentig kleuters van basisschool Sint-Vincentius in Kachtem zitten in quarantaine nadat een oppas van de buitenschoolse opvang woensdag positief testte op het coronavirus. De ouders reageren geschrokken, maar begrijpen de beslissing. Voorlopig vertoont geen van de kinderen symptomen.

“De oppas in kwestie houdt ‘s middags in de refter en na de schooluren toezicht op de kleuters”, vertelt directeur Stefaan De Schrijver. “Woensdag legde ze een positieve coronatest af, waarna we meteen alle ouders hebben verwittigd. De voorbije dagen zaten 90 van onze 113 kleutertjes in de naschoolse opvang en die zijn donderdag preventief thuis gebleven. Donderdagnamiddag zitten we samen met het Centrum Leerlingenbegeleiding om te bekijken of er een alternatief mogelijk was voor quarantaine, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Afhankelijk van wanneer het laatste contact was met de besmette oppas wordt bepaald hoe lang bepaalde kleuters in quarantaine moeten. Dat is maximum een week.”

Er kwamen geen kleuterjuffen met de oppas in contact en die lopen dus geen risico op besmetting. Ook voor de kinderen van de lagere afdeling is er geen gevaar, gezien die in een aparte afdeling les krijgen. “De betrokken kleuters hoeven voorlopig geen coronatest af te leggen”, zegt de directeur. “Dat moet enkel zodra ze symptomen van het virus vertonen. Dit is ook voor de ouders uiteraard even schrikken. Zij moesten in allerijl thuis opvang voor hun kinderen voorzien. Dit nieuws slaat wel in als een bom. Dinsdag verkondigde ik op de schoolraad nog dat we voorlopig gespaard bleven van het virus, maar het kan dus vlug verkeren.”

Flexibele werkgever

De ouders van de betrokken kinderen werden dinsdagavond via het digitale platform Smartschool verwittigd. “Toen kregen we te horen dat we twee van onze drie dochters in afwachting van verder overleg donderdag thuis moesten laten”, vertellen Nicolas Soenens en zijn vrouw Petra, wiens kinderen Leonie en Fien er in de tweede kleuterklas zitten. “Dat was natuurlijk wel even schrikken. Gelukkig beschik ik over een flexibele werkgever, waardoor ik donderdag op mijn dochters kon letten. Vrijdag neemt mijn vrouw het dan van me over. Donderdagochtend kregen we dan een telefoontje van het CLB om te bevestigen dat ze nog tot en met 12 oktober in quarantaine moeten. Fijn is dat niet, maar we begrijpen uiteraard de maatregel.”

Nicolas, zijn vrouw en andere ouders moeten zelf niet in quarantaine. “Ze vertellen ons dat het zelfden voorkomt dat een kleuter een besmetting overdraagt en we mogen dus gaan werken, maar we gaan zeker ons aantal contacten beperken. Zo is mijn vader terminaal ziek en zijn we van plan hem de komende twee weken voor de zekerheid niet bezoeken. Of er nu thuis paniek heerst? Neen, maar ik moet toegeven dat we toch iets alerter zijn als we een van onze dochters ’s nachts horen hoesten. Bij het minste ga je dan eens kijken en dus zijn we vanzelfsprekend meer met hen en hun gezondheid bezig. Ondanks de moeilijke situatie zijn we overigens tevreden over hoe de school met deze situatie omgaat.”