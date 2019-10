Negen maanden rijverbod voor jonge kledingontwerper bij vierde veroordeling voor alcohol LSI

Bron: LSI 0 Izegem Een 26-jarige ontwerper van exclusieve dames- en herenkledij uit Izegem moet de auto maar liefst 9 maanden aan de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk nadat Dimitri V. zich al voor de vierde keer voor alcoholintoxicatie moest verantwoorden.

Op 7 december 2018 reed V. ook nog eens 160 km/u op de snelweg. Niet zozeer de snelheidsovertreding maar wel de vierde alcoholintoxicatie achter het stuur zorgde ervoor dat de politierechter heel slechtgezind werd. V. toonde aan dat hij na zijn vorige veroordelingen regelmatig beroep doet op Get Driven, de app van een Kortrijkse start-up die studenten inschakelt om zakenlui in hun eigen wagen naar het werk te brengen. “Drinken en rijden doet hij nooit meer”, probeerde zijn advocate. “Behalve die avond, toen hij een dronken vriendin toch nog naar huis voerde.” Politierechter Leo Van Paemel was niet onder de indruk. Hij veroordeelde de ontwerper van het kledinglabel Trendy & Rare tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar, een boete van 8.400 euro en een rijverbod van ruim 9 maanden. Vooraleer hij terug zal mogen autorijden, zal hij moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.