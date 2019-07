Nazaten van eigenaars Eperon d’Or bezoeken stadsmuseum Valentijn Dumoulein

14 juli 2019

17u14

Bron: Valentijn Dumoulein 6 Izegem Zondag brachten zestig nakomelingen van de familie Vandommele, de oorspronkelijke eigenaars en zaakvoerders van Eperon d’Or een bezoek aan het stadsmuseum. Dat was vroeger een schoenfabriek. De famiie was ooit nog hofleverancier en heel wat van hun toenmalige schoenen prijken nu in het museum.

“De familie Vandommele leverde vanaf eind 19de eeuw vijf generaties schoenfabrikanten”, vertelt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “De groep die een bezoek bracht, zijn nazaten van Philippe Vandommele. Zijn vader stapte na de Tweede Wereldoorlog in het bedrijf Eperon d’Or en was toen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de collectie, de productie en prijsberekening. In 1953 nam hij de algemene leiding van het bedrijf in handen.”

Verheugd

Het was Thérèse Vandommele die op het idee kwam de hele familie naar het museum mee te nemen. “Toen het museum nog niet open was konden we hier al eens een receptie voor mijn verjaardag organiseren en ik ben verheugd dat ik nu eens mijn hele familie kan mee nemen om met hen dit stukje familiegeschiedenis te delen. We zijn heel blij met hoe het gebouw als museum verder leeft”, zegt ze.

Schenkingen

Eperon d’Or kende tijdens het interbellum een bloeiperiode. “Zonder de familie Vandommele zou er uiteraard geen sprake zijn van het prachtige gebouw waar het museum nu in huist”, vervolgt de schepen. “De unieke en ruime collectie waardoor het museum de roemrijke geschiedenis van de schoen- en borstelindustrie kan vertellen is er trouwens ook dankzij de vele schenkingen van de tientallen voormalige Izegemse schoen- en borstelproducenten die hier ooit actief aren. Zij voelen zich nog altijd sterk met Izegem verbonden en zonder die betrokkenheid zou er geen sprake van een museum kunnen zijn.”