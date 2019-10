Na zinloos geweld tegen nachtvissers: tot twee jaar cel met uitstel voor agressieve 18-jarigen VHS

28 oktober 2019

16u55 6 Izegem Twee leden van een groepje jongeren dat in het voorjaar in Izegem twee nachtvissers aanvielen toen die weigerden hen een lift te geven naar Roeselare, zijn daarvoor veroordeeld. Ze kregen celstraffen met uitstel en een boete. Samen moeten ze hun slachtoffers ruim 8.000 euro schadevergoeding betalen.

Vier minderjarigen en twee minderjarigen moesten op een zondagavond in april noodgedwongen te voet van Izegem naar Roeselare toen ze na een avondje uit hun laatste trein misten. Langs de vaart in Izegem ontmoetten ze twee nachtvissers. Ze vroegen en kregen ook sigaretten van hen, maar toen de vissers nadien weigerden om het gezelschap een lift te geven, sloegen de stoppen door. Beiden werden aangevallen. Eén van de slachtoffers hield er een gebroken neus aan over. De belagers pikten zijn portefeuille en kieperden al het vismateriaal van het duo in het water.

Niet aan zijn proefstuk toe

Al snel bleken Khazhi D. en Denis L., beiden 18 en uit Roeselare, de enige meerderjarigen te zijn in het groepje van zes. Ook tijdens zijn jeugd kwam Khazhi D. regelmatig met het gerecht in aanraking. Uit onderzoek bleek bovendien dat hij op 7 maart aan het station van Izegem ook al een treinreiziger had geslagen omdat die wat vreemd naar hem keek. Twee dagen later brak hij aan de begraafplaats in de Blekerijstraat in Roeselare een gebouw open en stichtte hij brand aan een bankje.

Agressieprobleem aanpakken

Khazhi D. werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk, met uitzondering van de periode dat hij in voorhechtenis zat. Denis L. kreeg één jaar voorwaardelijk aan de broek. De eerste moet een boete van 1.200 euro betalen, de tweede komt ervan af met de helft. Aan hun slachtoffers moet het duo in totaal ruim 8.000 betalen. Khazhi D. moet zich bovendien aan een rist voorwaarden houden. Zo moet hij zich onder meer laten behandelen voor zijn agressie- en impulsiviteitsproblematiek. Daarnaast mag hij zich niet meer schuldig maken aan alcoholmisbruik.