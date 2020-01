Na verdwijnen Pekkerscorrida: FLAC organiseert eerste Pekkersrun Valentijn Dumoulein

21 januari 2020

15u26 0 Izegem Hoewel de Pekkerscorrida niet meer plaatsvindt, blijft atletiekclub FLAC niet bij de pakken zitten. Het organiseert op 15 maart voor het eerst de Pekkersrun, een loopwedstrijd met start aan sportstadion Krekel-Zuid.

De Pekkerscorrida was jaren een vaste waarde op de Izegemse kerstmarkt, maar bij de vernieuwing van het evenement in december was er geen plaats meer voor op de kalender. Door de verschuiving van budgetten kon het evenement niet langer plaatsvinden. Toch blijft het organiserende FLAC strijdvaardig. “We nemen nu met de eerste Pekkersrun het initiatief voor een nog groter loopfestijn”, zegt voorzitter Bernard Van Luchene. “Hierbij betrekken we zowel het stedelijk sportstadion als het stadscentrum en de groene longen van Izegem in het parcours. Kinderen, gezinnen en recreanten zullen op deze (bijna) eerste lentezondag hun benen kunnen strekken. De competitiebeesten mogen er hun winterslaap mee afronden.”

Om 10 uur staat er een kids run rond de atletiekpiste van het domein op het programma. De afstand bedraagt tussen vier- en achthonderd meter. Om 10.35 uur volgt een familiejogging van vier kilometer en rond hetzelfde tijdstip start ook een grote loop van vijf of tien mijl door het centrum. Met de loop wil FLAC een goed doel steunen en dat is dit keer de Muco-vereniging geworden. Meer info op www.pekkersrun.com en www.flacizegem.be.

