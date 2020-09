Na vandalisme aan gasbuizen: fietspad Kachtemsestraat woensdag weer hersteld Valentijn Dumoulein

01 september 2020

11u36 0 Izegem Nader onderzoek van de aannemer die werken in de Kachtemsestraat uitvoert, heeft uitgewezen dat er op twee stroken gaten in gasbuizen zijn gemaakt. Die lagen klaar om in de grond te stoppen. Morgen zou het fietspad hersteld moeten zijn.

“Er zijn op twee stroken gaatjes gevonden in de buizen”, zegt schepen van openbare werken Caroline Maertens (N-VA). “De aannemer is die twee plaatsen aan het uitbreken en herstellen. Als alles goed gaat, zou het fietspad woensdagochtend terug geasfalteerd moeten zijn. Er is nu een tijdelijke strook voor de fietsers voorzien, maar voorzichtigheid is geboden.”

Wie het vandalisme gepleegd heeft, is nog altijd niet geweten. Wie iets gemerkt heeft, kan dat melden aan de politie via 051/26.26.20.