Na stunt aan het Vlaams parlement: bestel zelf je bierbakkenmuur bij brouwerij Van Honsebrouck Valentijn Dumoulein

03 oktober 2019

13u00 1 Izegem Brouwerij Van Honsebrouck stuntte deze morgen door tientallen bakken Filou-bier pal voor de deur van het Vlaams parlement te plaatsen. Met de actie wil ze de ‘pasgehuwde’ regering een poets bakken zoals vrienden bij pas getrouwde koppeltjes wel vaker doen. Achterliggende gedachte was evenwel de promo voor het bestellen van een eigen bierbakkenmuur.

De bierbakkenmuur aan het parlement bestond uit 300 bakken en woog ongeveer een ton. “Na wat gebeuk links en rechts kwamen ze toch tot een akkoord, daarom gaven ze elkaar gisteren vol liefde het jawoord! Ge-filou-citeerd met jullie Vlaamse huwelijk N-VA, CD&V en Open VLD”, prijkte er op de bakken bier. De bedoelingen werden even in twijfel getrokken, toen een grote schare politieagenten weet kreeg van de stunt en een eigen muurtje rond de reeds aanwezige bakkenmuur vormde. De vorklift die de muur er omstreeks 6u ‘s nachts had geplaatst kwamen de initaitiefnemers dan maar terug afbreken. En zo konden de parlementariërs na een korte maar krachtige huwelijksstreek aan hun gezamelijke levenstocht beginnen.

Strekenbier

Gelijktijdig met de stunt lanceert de brouwerij www.belgischstrekenbier.be. “Een online platform waarop iedereen een gepersonaliseerde strekenmuur kan bestellen voor trouwende, jarige of afstuderende vrienden en familie”, vertelt zaakvoerder Xavier Vanhonsebrouck. “In deze soms nogal verzuurde tijden willen we de mensen aansporen de filou in zichzelf terug wat meer naar boven te halen. Hier en daar wat humor of goedbedoelde plagerij, daar is nog nooit iemand dood van gegaan.

Iedereen kan via de site bierbakken bestellen en die dan zelf plaatsen. “Een lege bak kost 2,10 euro. Het geld van het leeggoed is dan voor de trouwers”, besluit Frederic Boulez van de brouwerij.