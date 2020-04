Na het wegvallen van Izegemse Batjes: “Focus op Weekend van de Klant en Puur Izegem” Valentijn Dumoulein

16 april 2020

13u05 1 Izegem Nu de Izegemse Batjes op 19, 20 en 21 juni niet kunnen doorgaan, kijkt organisator Unizo vooruit naar het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

Unizo wil in het werkjaar 2020/2021 een drietrapsraket afvuren om de lokale handel te stimuleren. Het Weekend van de Klant begin oktober, Puur Izegem Lifestyle-event begin 2021 en de vernieuwde Batjes in juni 2021. “Begin oktober organiseren we opnieuw het Weekend van de Klant”, zegt Silke Driegelinck van Unizo. “Dit jaar willen we het initiatief verstevigen. De voorbije edities namen meer dan 50 zaken deel aan de actie, met een prijzenpot van 1.000 euro. Meer dan 1.000 spaarkaarten werden binnengebracht. Begin oktober moet het ergste achter de rug zijn op coronagebied, en willen we hier een eerste keer mee uitpakken. Meer handelszaken en een grotere prijzenpot zijn de ambitie”.

Puur Izegem

Voor het voorjaar 2021 voorziet Unizo met Puur Izegem opnieuw een lifestyle event. Ook dit wordt verstevigd. “De voorbije twee edities waren een overweldigend succes, met telkens meer dan 800 bezoekers”, zegt Silke. “Momenteel wordt de piste onderzocht om het initiatief te spreiden over een aantal dagen. Zo kunnen de deelnemende zaken hun inspanningen ook laten renderen over meer bezoekers en over een bredere periode. Van zodra de lockdown achter de rug is, wordt de werkgroep Puur bijeengebracht.

“Samen met het stadsbestuur van Izegem denken we ook na hoe we onze lokale economie in de komende periode een duwtje in de rug kunnen geven “, aldus Unizo-voorzitter Jef Maeseele. “Belangrijk is om verstandig om te springen met de middelen. Versnippering en paniekvoetbal zijn uit den boze. Laat ons de bestaande initiatieven in de eerste plaats verstevigen. Bij de ondernemerscafés en met de awards Trots van Izegem zal ook de bredere ondernemerswereld in de verf worden gezet.”