Na het plexischerm, het gelaatsmasker: Bulik Standenbouw blijft creatief om werknemers aan de slag te houden

23 maart 2020

12u41

Bron: LSI 8 Izegem De zaakvoerders van Bulik Standenbouw uit Izegem blijven creatief in tijden van coronacrisis. Nadat uit hun creatieve breinen de pop-upschermen uit plexiglas ontsproten, is nu een prototype van een gelaatsmasker klaar om in productie te nemen. “Oorlogsmateriaal waardoor onze werknemers aan de slag kunnen blijven”, aldus zaakvoerster Sofie Vandenbriele.

De coronacrisis sloeg ook hard toe voor de beurzensector en dus ook voor standenbouwers als Bulik uit Izegem. “Tot en met augustus zijn alle beurzen geannuleerd”, legt Sofie uit. “Dat zou voor ons zes maanden zonder werk en zonder inkomen betekenen. Daarom gingen we creatief op zoek naar alternatieven.”

Plexischerm succes

Het eerste product van die brainstorm was een pop-upscherm uit plexiglas dat bescherming biedt voor diegenen die beroepshalve nog altijd met anderen in contact komen. Er was veel vraag naar. Ik schat dat er al zo’n 1.300 besteld zijn, door de politie voor de inrichting van verhoorruimtes, notarissen, begrafenisondernemers, apotheken, frituren,… Het zorgt er voor dat er slechts één medewerker op economische werkloosheid is geplaatst moeten worden. Al zijn er ook drie medewerkers ziek.”

Gelaatsmasker

Nu lanceert Bulik een gelaatsmasker in pet dat het volledige gezicht beschermt. “Een scherm in pet dat klanten zelf kunnen plooien en gefreest pvc-profiel”, legt Sofie uit. “Er is ook rekening gehouden met brildragers, het kan in het profiel ook naar boven of naar beneden geschoven worden. Vastmaken gebeurt met een vylcrosluiting. Opnieuw geschikt voor iedereen die nog steeds regelmatig met anderen in aanraking komt. Grote merken als 3M bijvoorbeeld hebben dat ook in hun gamma maar die zijn veel duurder en bovendien niet meer te verkrijgen. Wij werken echt low-cost. Eén gelaatsmasker kost 19 euro excl. BTW. Het petscherm kan plat en dus in grote hoeveelheden verstuurd worden.”

Ninja’s

Bulik werkt ondertussen ook aan een gamma zelf ontwikkelde ontsmettingsmiddelen en poetsproducten met een voldoende hoog alcoholgehalte en met een geurtje. Meer info en bestellingen op een nieuw ontwikkelde website besafebybulik.be. Samen met Polybull uit Kortemark werkt Bulik ook aan mobiele deuropeners en 3D-geprinte maskers. De Ninja’s van Bulik – zo omschrijven ze zichzelf – werken trouwens zelf met mondmaskers en handschoenen en respecteren alle veiligheidsregels. Er is in het bedrijf een coronaroute voor klanten en afhalingen.