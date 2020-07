N-VA-raadslid pleit voor goede busverbinding tussen Ledegem en Izegem Valentijn Dumoulein

02 juli 2020

11u07 3 Izegem N-VA-gemeenteraadslid Nick Verschoot klaagde op de gemeenteraad aan dat het traject tussen Ledegem en Izegem ontbreekt in het regionaal openbaar vervoersplan van de regio Roeselare.

“Dit is een belangrijke toevoerader voor de stad Izegem voor zowel horeca, het ziekenhuis, de handelaars en de middelbare scholen", zegt hij. “Er werd aangehaald dat de Prizma scholengroep vanaf 1 september het eigen busvervoer zal afschaffen. Op de Bosmolens voorzien ze een Mobipunt: een goede zaak, maar dit kan het wegvallen van de lijn niet volledig opvangen. Mensen van Ledegem, Sint-Eloois-Winkel, Gullegem en Rollegem-Kapelle zouden geen verbinding meer hebben met een treinstation.”

Burgemeester Bert Maertens bevestigt dat de stad aandacht zal vragen bij de vervoersregioraad om die verbinding terug op te starten, toch minstens tijdens de spitsuren. Dit zou kunnen met de vanuit Vlaanderen verhoogde toelage voor Vervoer op maat.

Voor het aanvullend net is er de voorwaarde geformuleerd dat de reisweg voor lijn 81 Roeselare –Waregem verder via Abele moet lopen in plaats van de Krekelmotestraat. Voor lijn 62 Roeselare-Menen gaat de stad via Oekene vragen te onderzoeken of de reisweg toch niet via de Bosmolens kan lopen.