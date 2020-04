N-VA-gemeenteraadslid pleit voor vast wandeltraject langs trage wegen Valentijn Dumoulein

11u31 0 Izegem Gemeenteraadslid Frederick Verhaeghe wil dat het stadsbestuur samen met de vzw Trage Wegen en Natuurpunt De Buizerd een vast wandeltraject uitstippelt via verschillende trage wegen. Daarnaast stelde hij voor om enkele nieuwe trage wegverbindingen officieel te openen tijdens het nationale campagneweekend Dag van de Trage Weg. De stad is het voorstel genegen.

Via een schriftelijke vraag aan het schepencollege stelde Verhaeghe voor om een traject uit te stippelen langsheen verschillende kerkwegels, veldwegen en jaagpaden in Izegem en officieel te openen tijdens het campagneweekend. “Daarbij kan de stad samenwerken met de lokale afdeling van de vzw Trage Wegen en Natuurpunt De Buizerd. Samen kan er een wandel- en fietstraject opgemaakt worden langsheen de vele trage wegen in onze stad. Daarbij kunnen we nieuwe verbindingen via de Hogestraat en de Binnenstraat in Kachtem of via de ontsluiting op de Bosmolens richting de Heilige Familieschool en Chémin 43 in Emelgem extra benutten. Ook een eventuele samenwerking met Ingelmunster behoort tot de mogelijkheden. Onze buurgemeente staat via het jaagpad langs het kanaal Roeselare -Leie en Wandel op de Mandel in verbinding met Izegem”.

Nieuwe verbinding in Kachtem

Schepen van Mobiliteit Caroline Maertens reageert positief op de voorstellen: “We bekijken de mogelijkheid om een nieuwe trage weg te openen tijdens het campagneweekend. Daarnaast onderzoeken we of er een nieuwe verbinding mogelijk is in Kachtem op ’t Groentje tussen de Hogestraat en de aanpalende wijken. Alle bestaande trage wegen in Izegem zijn trouwens in kaart gebracht door de Vlaamse Landmaatschappij. Het overzicht zal binnenkort te consulteren zijn op de website van stad Izegem”.