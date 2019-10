N@T is nieuwe thuishaven voor drie sportclubs Valentijn Dumoulein

03 oktober 2019

07u20 0 Izegem Er waren eens een duikclub, atletiekvereniging en American Football-ploeg. Het lijkt het begin van een klassieke mop, maar dat is het niet. Wel gaat het om drie sportclubs die voortaan een thuisbasis delen in N@T, de voormalige FLAC-kantine op sportsite Krekel-Zuid. Die verdubbelde door de bouw van een extra verdieping in oppervlakte zodat de clubs over extra opleidings- en opbergingsruimte beschikken.

Atletiekvereniging FLAC heeft sinds eind jaren ’90 een vaste stek in een gebouw naast de piste die het voormalige hoofdterrein omringt. Dat diende als kantine, met ook plaats voor een fotofinish en speakersruimte, maar door de renovatie van de sportsite drong een uitbreiding zich op. “De oude tribune is gesloopt en er staat nu een nieuw, weliswaar onoverdekt exemplaar”, zegt voorzitter Jan Pauwelyns. “Wij hadden liever een overdekking zodat mensen bij slecht weer toch de wedstrijden zouden kunnen volgen, maar dat zou budgettair een te grote kost zijn. Daarop besloten we zelf de mogelijkheid te onderzoeken een extra verdieping op ons gebouw te plaatsen”, zegt Jan. “Dat was werkbaar, maar om dat te realiseren zochten we extra partners. Via een oproep in de sportraad kwam ook duikclub Nautic bij ons terecht.”

Onderlinge samenwerkingen

Die vond tot nu toe onderdak in de kelders van het zwembad wat verderop, maar was al langer op zoek naar een vast lokaal. “Temeer omdat we vaak theorielessen geven en een goede opleidingsruimte zochten”, vertelt voorzitter Andy Vancoillie. “Die hebben we nu gevonden en er is ook plaats om onze duikflessen, compressoren en ander materiaal te stockeren.”

Er kunnen interessante samenwerkingen ontstaan. Zo zijn leden van de duikclub al begonnen met Start to Run bij FLAc en zijn er mogelijkheden om gezamenlijke sprinttrainingen te houden. Bart Supply

Ook American Football-ploeg Izegem Tribes besloot mee in het project te stappen. “We oefenden tot nu toe op een terrein in de Bosmolens en speelden onze wedstrijden op Krekel-Zuid”, zegt voorzitter Bart Supply. “Dat was niet ideaal en dus besloten we naar dit lokaal te verhuizen. Ook wij zullen hier videolessen kunnen geven. Daarnaast kunnen er interessante onderlinge samenwerkingen ontstaan. Zo zijn enkele leden van de duikclub al begonnen met Start to Run-lessen bij FLAC en zie ik zeker mogelijkheden om bijvoorbeeld gezamenlijke sprinttrainingen te houden. In dat opzicht is het zeker ook niet slecht dat we soms op hetzelfde moment van het lokaal gebruik maken. Er is plaats genoeg en het kan de verbroedering alleen maar ten goede komen. Op termijn zorgt dit misschien voor extra leden voor elke club.”

N@T

Het gebouw kreeg de naam N@T, een samentrekking van Nautic, FLAC en de Tribes. De stad geeft 165.000 euro subsidies aan het project, de clubs zelf leggen nog eens 55.000 euro op tafel. Het ontwerp van de lokalen is van architect Vincent Vandommele. Naast de extra verdieping is er ook werk gemaakt van nieuwe ventilatie, zonnepanelen, elektriciteit, wifi, nieuw sanitair, een kassasysteem en camerabewaking. Het beheer van het gebouw is voortaan in handen van een overkoepelende vzw. Duikclub Nautic pakt op 13 en 20 december alvast uit met initiatielessen. Meer info op https://nauticduikersclubizegem.be.