Mysterieuze nieuwe escape game palmt Izegems centrum in Valentijn Dumoulein

25 september 2020

15u41 0 Izegem Het oude postgebouw van Izegem herbergt sinds vorig jaar een escape room, maar de uitbaters palmen met een tweede spel nu ook de binnenstad in. Met The B-Team kan je deelnemen aan een outdoor escape terwijl je enkele bekende Izegemse locaties bezoekt en spelenderwijs meer te weten komt over de plaatselijke folklore.

Escape rooms zijn in ons land al langer aan een opmars bezig en programma’s als De Code van Coppens op VTM tonen aan dat het concept ook steeds beter bekend raakt bij het grote publiek. In de kelders van de oude post kan je sinds 2019 uit een heuse gevangenis ontsnappen, maar wie wil kan voortaan het hele Izegemse stadscentrum als decor voor een nieuwe escape game van dezelfde makers gebruiken.

“Deze combinatie van een zoektocht en een escape game is volledig op maat van de stad gemaakt”, zegt bedenker Fabrice Vandenbogaerde. “In The B-Team leg je een rekruteringsproef voor de Wel Heel Speciale Eenheden (WHSE) af. Daarbij komen enkele zaken waar Izegem bekend voor staat spelenderwijs aan bod. Denk maar aan schoenen en borstels. Zo moet je de betekenis van enkele merkwaardige lijnen op een borstelstok met een gekke schoen achterhalen. Je moet ook een verband zoeken tussen artikels in de Gazette van Iseghem en verspreid fake news.”

Groepen kunnen het spel gerust een weekend lenen en op hun eigen tempo uitspelen. Wie alles in één ruk speelt, doet er tussen de 3 tot 4 uur over. Fabrice Vandenbogaerde

Geheimzinnige borstel

Het grote voordeel van het nieuwe spel is dat het in coronatijden natuurlijk net iets veiliger is doordat je het buiten kan spelen. “Je kan het zelfstandig in gezinsverband of met kleine groepjes spelen, maar vanaf 12 personen kan je het ook in twee teams tegen elkaar spelen”, zegt Fabrice. . “ Het grote voordeel is dat er geen tijdslimiet op plakt. Je start aan ons hoofdkwartier in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en trekt daarna met een aktentas, rugzak en die geheimzinnige borstel de stad in. Binnenin vind je allerlei tips en voorwerpen die je op weg helpen. Die leiden je naar QR-codes op bepaalde trekpleisters. Je start met 100 punten. Vraag je een tip via onze website, dan trekken we daar punten van af. Bedoeling is uiteraard om op het eind zoveel mogelijk punten te behouden. Hoe lang je er over doet kies je dus zelf. Het concept zorgt er echter voor dat je onderweg makkelijk ergens kan stoppen om iets te eten of drinken. Groepen kunnen het spel zelfs een heel weekend lenen en op hun eigen tempo uitspelen. Wie alles in één ruk speelt, doet er tussen de 3 tot 4 uur over.”

Tijdreizen

Ondertussen werkt Fabrice met collega Peter Van Vooren aan een nieuwe escape game in het postgebouw. “Die zal de eerste verdieping inpalmen en rond tijdreizen draaien”, zegt Fabrice. “De ene groep zal in het verleden zitten, de andere in de toekomst en ze moeten elkaar weten te vinden. Ik kan daarbij rekenen op de expertise van een jobstudent die stage heeft gelopen bij De Code van Coppens, maar het duurt allicht nog een jaartje tegen dat dit spel af zal zijn.”

Een zelfstandig spel spelen kost 75 euro. Met verschillende teams wordt dat 15 euro per persoon of 18 euro per persoon vanaf 20 mensen. Meer info: www.thegamepost.be.