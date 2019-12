Museum Eperon d’Or krijgt conservatieatelier, bib verhuist naar ingang Valentijn Dumoulein

18 december 2019

09u26 0 Izegem Het museum Eperon d’Or krijgt een conservatieatelier. “Een investering die noodzakelijk is om de collectie in orde te houden”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“De werkruimte komt in het depot achteraan het museum. In het atelier zullen museumstukken behandeld worden”, verduidelijkt de schepen. “Nieuwe aanwinsten worden namelijk niet onmiddellijk toegevoegd aan de collectie. Ze ondergaan eerst een grondig onderzoek naar de toestand en krijgen een opfrisbeurt. Ook objecten die in bruikleen worden gegeven of in een tentoonstelling worden gebruikt, krijgen een onderhoudsbeurt.”

Bib nu aan de ingang

Het museum heeft ondertussen ook het Huis van de Economie ingenomen. “De bibliotheek die zich in de kelder van het museum bevond, is overgebracht naar het bureau van het museum. Daardoor kan de bibliotheekcollectie van het museum beter geraadpleegd worden”, weet conservator Hilde Colpaert. “Het museumpersoneel huist sinds deze week in het bijgebouw waar het Huis van de Economie zat.”

“De museumbibliotheek telt bijna duizend titels, waarvan er achthonderd gerelateerd zijn aan schoenen en de schoennijverheid. De overige boeken behandelen de borstelnijverheid en lokale geschiedenis. Daarnaast zijn er ook vele jaargangen van beroepstijdschriften, zowel van de schoen- als van de borstelnijverheid, te raadplegen”, besluit schepen Himpe.