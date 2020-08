Muco-patiënt Jasper roept Izegemnaars op zich te registreren als orgaandonor: “Het kost niets, maar het redt levens” Rotaryclub wil 1.010 nieuwe donoren tegen 10 oktober Valentijn Dumoulein

31 augustus 2020

16u03 0 Izegem Amper duizend Izegemnaren hebben zich ooit geregistreerd als orgaandonor. Een cijfer dat volgens Rotaryclub Izegem en het stadsbestuur veel te laag ligt en daar willen ze iets aan doen. Samen willen ze tegen 10 oktober (10/10) 1.010 stadsgenoten zover krijgen dat ze zich opgeven als orgaandonor. De Izegemse muco-patiënt Jasper Jonckheere steunt de actie en geeft een moedige getuigenis: “Ik dank er mijn leven aan”.

“Dagelijks sterven er ongeveer honderd mensen bij gebrek aan donoren”, weet voorzitter Philippe Declercq van Rotaryclub Izegem. “Er staan er in ons land 1.341 mensen op een wachtlijst, maar vorig jaar waren er slechts 312 donoren waar ze 987 organen van konden gebruiken. Veel te weinig om iedereen te kunnen helpen. Ook in Izegem is er nog werk aan de winkel. Sinds het begin van de registraties hebben zich maar duizend stadsgenoten aangemeld. Wij willen dat aantal minstens verdubbelen”, klinkt het ambitieus. “Op de symbolische datum van 10 oktober willen we 1.010 extra Izegemse donoren kunnen noteren. Dat vraagt op zich weinig moeite, want sinds 1 juli is het maar een kleine moeite om je te registreren. Wie in het bevolkingsregister is ingeschreven, is automatisch een potentiële donor. Tenzij je dit weigert of wanneer je naaste familieleden zich verzetten. Uitdrukkelijk toestemming geven is dus belangrijk. Zo kan je in enkele minuten tot wel acht mensenlevens redden.”

Moedige getuigenis

Hoe belangrijk orgaandonatie wel kan zijn, blijkt uit de moedige getuigenis van de Izegemse bouwvakker Jasper Jonckheere (34), werkzaam in familiebedrijf Gebroeders Jonckheere. “Ik was amper enkele weken oud toen de artsen zeiden dat ik muco had”, zegt Jasper. “Ik moest om de drie maand op controle, maar had weinig last van de ziekte. Mijn toestand bleef jaren stabiel, maar rond mijn 18de veranderde dat. Ik ging werken in het bouwbedrijf van mijn vader en oom en de fysieke job eiste zijn tol. Ik kreeg een schimmelinfectie en werd met spoed in het UZ Gent opgenomen. Kort na die behandeling kreeg ik koortsaanvallen en verloor ik heel wat kilo’s. Toen spraken de dokters voor het eerst van een long- en levertransplantatie.”

Ik stond meer dan 400 dagen op de transplantatielijst, maar heb er wel mijn leven aan te danken. Kwam die transplantatie er toen niet, dan had ik geen jaar meer geleefd Jasper Jonckheere (34), muco-patiënt

Jasper werd tot drie keer toe opgebeld door het UZ in Leuven, maar twee keer bleek de match alsnog negatief. “Het derde telefoontje, op een zondagavond in juli 2018, volgde relatief snel”, zegt Jasper. “De operatie duurde maar liefst 18 uur. Het jaar na de transplantatie was er één van veel ziekenhuisopnames, maar nu, twee jaar later, voel ik me beter dan ooit. Ik stond meer dan 400 dagen op de transplantatielijst, maar heb er wel mijn leven aan te danken. Kwam die er toen niet, dan had ik geen jaar meer geleefd. Ook mijn levenskwaliteit is verhoogd. Vroeger moest ik twee tot drie keer per week naar de kinesist en sinds de operatie ben ik daar van af. Ik ben uiteraard heel dankbaar dat ik het geluk had om een nieuwe lever en longen te krijgen, maar die vervalt in het niets bij het gebaar van de donor en zijn of haar familie. Het leverde me een nieuwe levenskans op. Eén die ik en mijn gezin met twee handen gegrepen hebben. Daardoor kunnen we nu uitkijken naar de geboorte van ons tweede kindje in september.”

Izovino-weekend

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan zich registreren via www.1010izegem.be. Daar staat netjes uitgelegd wat je precies moet doen. De actie is in Izegem te zien op grote banners en ook de Prizma-scholengroep en lokale jeugdbewegingen beloven ze te steunen. Het afsluiten van de actie op 10 oktober valt samen met het jaarlijkse Izovino-weekend. Die jaarlijkse kunst- en wijnproeverij zal door corona in andere omstandigheden plaatsvinden. Wel al duidelijk is dat het kunstgedeelte bij de orgaandonatie-actie aansluit. “De vorig jaar overleden kunstenaar Piet Petillon kon dankzij een niertransplantatie zestien jaar langer leven, maar moest vorig jaar toch de strijd opgeven”, zegt Rick Decock van Rotary. “Onder het motto ‘Tjok meets Piet’ heeft de Winkelse keramist Tjok Dessauvage tien werken van Piet geselecteerd om te verwerken in evenveel potstructurer. Elk van deze werken wordt in een beperkte oplage van vijf stuks aangeboden.”