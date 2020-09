Motorrijder terecht na aanval op agent: “Ik aanvaard moeilijk gezag” LSI

16 september 2020

13u28

Bron: LSI 0 Izegem Een 28-jarige motorrijder uit Izegem die op 15 mei een agent in een wurggreep nam bij een controle in de Schoolstraat in Izegem vroeg de rechter in Kortrijk na lang twijfelen een werkstraf te mogen uitvoeren. “Ik ben niet agressief, ik aanvaard gewoon moeilijk gezag”, klonk het.

In de Schoolstraat, vlak bij het Sint-Jozefscollege, hield een agent van de zone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) motorrijder Mathias D. tegen. De man reed in short rond en droeg dus niet de verplichte motorkleding. D. wou zijn identiteitskaart niet tonen, riep dat hij de politie haat, slingerde nog wat verwijten in het rond en begon met zijn gsm te filmen. Daarna escaleerde de situatie. Volgens D. dacht hij eerst dat het een nepagent was en sloeg de agent zijn gsm uit zijn handen. Wat volgde, was een vechtpartij waarbij D., een beer van een vent, de agent tegen de grond werkte en in een wurggreep hield. Hoewel hij bovenop de agent zat, riep hij toch dat de politie hém aanviel. Een getuige, zwarte gordel karateka, snelde ter hulp en kon D. overmeesteren. Omdat aanvankelijk gedacht werd dat D. onder invloed van alcohol of drugs was, volgde een onderzoek door een wetsdokter maar dat bracht niets aan het licht. De advocaat van D. vroeg aanvankelijk geen werkstraf. Na lang twijfelen en overleg deed hij dat toch. De rechter velt op 14 oktober een vonnis.