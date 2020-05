Motorrijder gooit agent op de grond en houdt hem in een wurggreep: “Ik haat de politie” VHS

15 mei 2020

19u42 46 Izegem Een politieman is vrijdag in Izegem lichtgewond geraakt bij een vreemd incident. Een motorrijder die moest stoppen omdat hij in short rondreed, ging helemaal door het lint. Een werkman uit de buurt schoot de agent te hulp.

In de Schoolstraat, vlakbij het Sint-Jozefscollege, hield een agent van de zone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) een motorrijder tegen. De man reed in short rond en droeg dus niet de verplichte motorkleding. “De agent wou de 38-jarige motorrijder controleren, maar die wou zijn identiteitskaart niet tonen”, zegt woordvoerder Tom Janssens van het Kortrijkse parket. “Hij zei de agent vlakaf dat hij de politie haat en begon te roepen naar de buren dat hij onheus werd behandeld.”

Agressor overmeesterd

De motorrijder, een beer van een vent, begon daarop de politieman te filmen. Toen die zei dat dit niet zomaar kon, ging de motard door het lint. Hij gooide de agent over zijn rug en op de grond. Daarop hield hij het slachtoffer in een wurggreep. “Iemand die in de buurt aan het werk was en bedreven is in vechtsporten, kwam tussen en kon de motorrijder overmeesteren”, legt Janssens uit. De agent riep versterking, waarop verschillende patrouilles ter plaatse snelden. De geweldenaar werd gearresteerd en onderzocht door een wetsdokter. De man werd gedagvaard in snelrechtprocedure voor opzettelijke slagen en verwondingen.