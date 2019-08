Motorrijder gegrepen door bestelwagen LSI

21 augustus 2019

14u29

Bron: LSI 8 Izegem In het centrum van Izegem is woensdagnamiddag rond 13.30 uur een 54-jarige motorrijder uit Kortrijk zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval.

De man kwam met zijn Harley Davidson uit de richting van de Grote Markt en volgde de Brugstraat richting spoorwegovergang. Aan het kruispunt met de Dirk Martenslaan werd Geert O. uit Kortrijk gegrepen door een bestelwagen van schoonmaakbedrijf Magic Clean uit Roeselare. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om de motorrijder de eerste zorgen toe te dienen. Hij liep een zware breuk aan het been op. De 45-jarige vrouw uit Roeselare achter het stuur van de bestelwagen was in shock en kreeg verzorging van twee ambulanciers.