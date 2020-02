Motorrijder botst tegen combi, agenten merken niks op en rijden door VHS

11 februari 2020

19u04 0 Izegem Een politiecombi raakte dinsdagnamiddag betrokken bij een vreemd ongeval. Een motorrijder botste achter op de combi, zonder dat de agent dat gemerkt had. De motard raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde op de Rijksweg in Izegem, aan de rotonde met de Meensesteenweg. Een patrouille reed richting Kuurne. De chauffeur moest onverwacht remmen voor een file aan de rotonde. De combi week licht uit naar links. Nietsvermoedend reden de agenten verder, maar enkele automobilisten trokken de aandacht van de inspecteurs. Toen de agenten in hun achteruitkijkspiegel keken, zagen ze een motorfiets op de grond liggen. De inspecteurs maakten rechtsomkeert. Blijkbaar was de motorfiets achteraan tegen de combi gebotst zonder dat de bestuurder dat gevoeld had. Het linkerachterlicht van het interventievoertuig bleek geraakt.

Motorrijder Samuel S. (44) uit Izegem raakte gewond aan de schouder en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er was plaatselijk een tijdje behoorlijk wat verkeershinder in beide richtingen op de Rijksweg.