Motorrijder (68) uit Kachtem komt om bij verkeersongeval in Chimay LSI

25 augustus 2020

12u35

Bron: LSI 1 Izegem Bij een verkeersongeval in het Waalse Chimay is vorige donderdag een 68-jarige motorrijder uit Kachtem (Izegem) overleden.

Gepensioneerd interieurarchitect Patrick Ver Eecke was samen met een vriend langs de Nationale 53 met zijn motor op pad. Plots week hij wat van zijn rijvak af waardoor hij tegen de flank van een vrachtwagen terecht kwam. Die vrachtwagen kwam uit de andere richting. Patrick kwam zwaar ten val en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Daarna werd hij nog naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij donderdagavond aan zijn verwondingen.

Patrick Ver Eecke was de echtgenoot van Carine Vanwijnsberghe en de papa van dochters Sofie en Bieke. Hij laat ook drie kleinkinderen achter. Op zaterdag 29 augustus om 10.30 uur zal in de Sint-Jan-Baptistkerk in Kachtem (Izegem) afscheid genomen worden.