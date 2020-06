Mondmaskers voor Izegem en Tielt eindelijk aangekomen: “De verdeling is begonnen” Valentijn Dumoulein

10 juni 2020

11u30 0 Izegem De mondmaskers die de verschillende steden en gemeentes besteld hebben zijn eindelijk aangekomen. Onder andere in Izegem en Tielt is de verdeling begonnen. De maskers stonden maar liefst een maand op de luchthaven van Zaventem vast door douaneproblemen.

Tachtig stadsmedewerkers van de stad Izegem gingen deze ochtend al vroeg op pad met de auto, bakfiets of te voet om iedereen van mondmaskers te voorzien. Ook in Tielt is de verdeling ondertussen begonnen. In de enveloppe die alle Izegemnaren vandaag in hun brievenbus zullen aantreffen, zitten naast een mondmasker ook twee filters van de federale overheid. “De filters kunnen ingepast worden in de mondmaskers van de stad”, vertelt burgemeester Bert Maertens, die eveneens op pad ging om te bedelen. “De stad kocht in het totaal 26.000 mondmaskers aan voor volwassenen en 4000 exemplaren voor kinderen onder 12 jaar. Elke Izegemnaar ontvangt dus een mondmasker, ook kinderen onder 12 jaar.”

Vertraging door douaneproblemen

De mondmaskers werden besteld bij de firma Belconfect uit Dottenijs, die de stoffen mondmaskers liet maken in China. “De levering mondmaskers, die we samen met acht andere gemeenten uit de regio bestelden, liep heel wat vertraging op”, vertelt Bert Maertens. “Er was een eerste vertraging door een extra controle door de Chinese douane. Op zaterdag 23 mei kwam de zending dan aan in Zaventem, maar door douaneproblemen kwamen ze uiteindelijk pas gisteren aan in Izegem.”

In Hooglede wachten ze nog op 10.000 maskers, in Izegem gaat het dus om 26.000 maskers voor volwassenen en 4.000 voor kinderen. Lichtervelde verwacht 7.500 maskers, Meulebeke rekent op 25.000 exemplaren, Roeselare bestelde er 60.000, Ruiselede 6.000, Pittem hoopt op 12.000 maskers, aangevuld met 1.800 kindermaskers, Tielt heeft er 19.000 nodig, aangevuld met 2.000 kindermaskers en Wielsbeke bestelde er ten slotte 15.000.

Voorbereiding

De steden begonnen enkele weken geleden nochtans al met de voorbereiding van de bedeling. “Heel wat medewerkers werden gemobiliseerd om de omslagen al te vullen met de filters en de brief, zodat alleen de mondmaskers nog toegevoegd moesten worden. Gisteren gingen dan opnieuw een 50-tal medewerkers aan de slag om dat laatste klusje te klaren. We zijn uiteraard heel opgelucht dat we vandaag de mondmaskers tot bij de Izegemnaars kunnen brengen”, besluit burgemeester Bert Maertens.

Inwoners die niet van plan zijn om het mondmasker te gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld al over enkele exemplaren beschikken, kunnen het opnieuw afleveren in het stadhuis. De stad geeft het mondmasker dan als extra exemplaar aan Izegemse gezinnen in kansarmoede.