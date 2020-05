Mondmasker met konijnensnoet of krokodillenbek? Izegemse standenbouwer denkt ook aan de kleinsten Valentijn Dumoulein

07 mei 2020

14u09 3 Izegem Hoewel een mondmasker voor kinderen onder de twaalf jaar niet verplicht is, ben je volgens standenbouwbedrijf Bulik beter veilig. Daarom ontwierp zaakvoerster Sofie Vandenbriele een reeks kindvriendelijke ontwerpen voor mondmaskers, die je bij haar kan bestellen. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Visix in Roeselare.

Bulik keek bij het begin van de coronacrisis aan tegen technische werkloosheid voor haar personeelsleden omdat alle beurzen afgelast waren, maar de standenbouwer schakelde in een mum van tijd over op het maken van alternatieve producten. Zo produceren ze nu onder andere ‘kuchschermen’ en schildmaskers voor de zorgsector. Bij een van hun brainstormsessies kwam zaakvoerster Sofie op het idee om enkele mondmaskers voor kinderen te ontwerpen.

Van krokodil tot nijlpaard

“Ik weet dat die niet verplicht zijn, maar ik wil mensen de vrije keuze laten”, zegt Sofie. “Daarom kwam ik op het idee om ontwerpen met dierensnoeten te maken. Veel bedrijven plaatsen enkel hun logo op een masker en ik vond dat dit wel creatiever kon. Zelf maakte ik al een ontwerp met een konijnensnoet dat nu al te koop is, maar met behulp van mijn kinderen hebben we er nog meer gemaakt: van een krokodillen- en nijlpaardenbek tot een zebra en varken. Het gaat om maskers die we laten bedrukken bij vlaggenfabrikant Visix in Roeselare, waar we sowieso al mee samen werken voor andere taken. Ze zijn wasbaar op negentig graden en hebben twee laagjes stof.” Het konijnensnoetje is nu per drie exemplaren voor 30 euro te koop. Eind mei, begin juni zijn de andere dierenprints voor 8 euro per stuk klaar. Die zijn te bestellen via de Facebookpagina van Bulik.