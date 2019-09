Exclusief voor abonnees Monacovrouw Atoessa: pilote van opleiding, spreekt vloeiend zes talen en heeft heel de wereld gezien: “Mijn thuis is Monaco, maar mijn hart ligt nog altijd in West-Vlaanderen” Sam Vanacker

25 september 2019

15u39 0 Izegem Atoessa is een van de vier glamoureuze dames die vrijdag de show steelt in het nieuwe programma ‘Monacovrouwen’ op VIJF. Geboren in Izegem, woonachtig in Monaco. Ze is niet wat je van een klassieke jetsetvrouw zou verwachten. Ze spreekt vloeiend zes talen, is pilote van opleiding, zat op 24 verschillende scholen nog voor ze 17 jaar was, vloog op haar elfde al alleen de halve wereld rond en stampte op eigen houtje een succesvol bedrijf uit de grond. “Niet alles is plastiek. We zijn échte mensen met échte gevoelens.”

Voor ze in Monaco terechtkwam, woonde Atoessa Ghavami-Lahidji zelden langer dan een jaar op dezelfde plek. Ze werd in 1981 geboren in Izegem als enige dochter van een Vlaamse moeder en een Iraanse vader. Haar moeder was stewardess bij Sabena, haar vader runde een internationaal import- en exportbedrijf. Toen ze 5 jaar was, verhuisde ze met haar gezin naar de Verenigde Staten. “We reisden de wereld rond, de zaken van papa achterna”, vertelt ze. “Nog voor mijn zeventiende had ik al op 24 verschillende scholen gezeten. Onder andere in Bahrein, Kazachstan, Japan en Duitsland. Soms zat ik in vier verschillende scholen in één jaar. Ik groeide op in de lucht. Ik heb vaak samen met mama meegevlogen in de cockpit toen ik klein was. Op mijn elfde zat ik al alleen op het vliegtuig van Amsterdam naar New York.”

De medaille heeft twee kanten. Lange vriendschappen met leeftijdsgenootjes op school zaten er niet in en overal waar ik kwam, was ik een buitenlander, maar ik spreek wel zes talen en heb de wereld gezien Monacovrouw Atoessa Ghavami-Lahidji

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Monaco

human interest