MNM-presentator Brahim bezoekt toekomstige bruid Celine Valentijn Dumoulein

06 september 2019

13u53

Bron: VDI 2 Izegem Celine Fonteyne (25) uit Zwevezele treedt zaterdag in het huwelijksbootje met haar vriend Miguel Roelens (27), maar voor de grote dag aanbrak bezocht MNM-presentator Brahim haar nog een bezoekje in het huis van mama Patricia.

Het bezoek kaderde in de actie #komnaarmij van de radiozender. “Wie een beroep wil doen op een van de dj’s kon een berichtje via de MNM-app sturen en dat heb ik gedaan”, zegt Patricia. “Ik vroeg of Brahim mee zou kunnen helpen bij de voorbereidingen van het huwelijk bij ons thuis.” Zo geschiedde, want vrijdagvoormiddag dook Brahim op bij de toekomstige bruid. “Een leuk bezoek”, vindt Celine. “We konden wel wat hulp gebruiken bij het poetsen van glazen en het leggen van de tafellakens, maar uiteindelijk hebben we samen gezellig wat gepraat en radio gemaakt. We hebben samen ook al even mijn trouwkleed bekeken.”

Celine trouwt zaterdag in Zwevezele met Miguel. Dat doen ze in een Ford Capri en ook de rest van de familie zal in een oldtimer naar het huwelijk trekken. Brahim vervolgde na het bezoek in Kachtem zijn weg. Dit keer richting Ledegem, waar hij bij frituur All You Can Friet langs ging.