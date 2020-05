Minister-president Jambon bezoekt Izegems telecombedrijf Televic: “Aangenaam verrast dat ze met nieuwe producten op crisis inspelen



Valentijn Dumoulein

05 mei 2020

14u22 0 Izegem Telecommunicatiebedrijf Televic kreeg dinsdag Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op bezoek. Die kwam kijken hoe het ook in coronatijden – weliswaar op een lager pitje – blijft functioneren én hoe het producten herwerkt om die crisis de baas te kunnen.

Televic ontwerpt telecommunicatiesystemen die aanwezig zijn in ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook in bijvoorbeeld het Europees Parlement of de Izegemse gemeenteraad. Ook in veel treinen is het intercomsysteem van hun hand. Daarnaast ontwikkelen ze ook producten rond televergaderen. Vooral die laatste tak wordt dezer weken intens gebruikt. Jambon kreeg tijdens zijn bezoek niet alleen een rondleiding, maar ook een uitleg van over hoe bepaalde producten nu actueler dan ooit zijn. “Denk maar aan ons Education-pakket dat digitale examens afnemen mogelijk maakt”, zegt mede-eigenaar Lieven Danneels. “Naar televergaderen toe hebben we hem getoond hoe we met bepaalde aanpassingen nog meer op deze crisis inspelen. We hadden al technologie op vlak van videoconferencing, maar hebben dat zo aangepast dat het monitoren veel makkelijker verloopt en je geen kakofonie krijgt. Op die manier is een debat veel makkelijker mogelijk.

Contact tracing

De minister-president was na afloop onder de indruk. “Wat me enorm heeft verrast is dat ze vanuit bestaande productlijnen inspelen en oplossingen bieden voor nieuwe uitdagingen, om zo klaar te zijn voor het ‘nieuwe normaal’ na deze Covid-19-crisis.” “HUn systemen kunnen bovendien ook helpen bij contact tracing in de zorg, crowd control bij treinen en het afleggen van digitale examens.”

Op vandaag zijn er 60 van de 300 personeelsleden in het hoofdkantoor van Televic Izegem aanwezig, maar midden juni willen we weer optimaal functioneren en ook de export naar andere landen weer draaiende krijgen.