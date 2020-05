Minister Nathalie Muylle bezoekt ‘coronaproof’ werkomgeving bij Winsol en Roeselaarse winkelstraten Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

12u53 0 Izegem Federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) bracht maandagvoormiddag een werkbezoek aan raamdecoratie- en zonneweringsproducent Winsol in Izegem. Ze kreeg er uitleg over hoe het bedrijf met de coronacrisis omgaat en hoe het in veilige omstandigheden aan de slag kan blijven. Daarna nam ze een kijkje in de Roeselaarse winkelstraten.

Het werd op de eerste dag van de heropstart van de winkels een drukke dag voor minister Nathalie Muylle (CD&V). Voor ze naar de winkelstraten in Roeselare trok om er poolshoogte te nemen, trok ze naar Winsol in Izegem. Daar gaf zaakvoerder Xavier Costenoble een woordje uitleg over hoe het bedrijf met de crisis omgaat. “Aanvankelijk waren onze showrooms dicht, maar nu nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen”, vertelt hij.

Virtuele showroom

“Die maatregelen gaan van gebruikelijke zaken zoals mondmaskers, handgel en stickers die op de nodige afstand wijzen, tot kuchschermen op cruciale plaatsen”, aldus Costenoble. “Daarnaast rolden we nieuwe zaken uit, zoals een virtuele showroom. Zo konden mensen van thuis uit al eens kijken hoe een terrasoverkapping er precies uitziet. Vanaf nu kunnen bezoeken wel, maar met maximum drie koppels tegelijk en met uiteraard de nodige afstand.”

Online verkoop

Vooral het plaatsen van producten liep bij Winsol vertraging op en in eerste instantie kwam de toelevering uit landen als China en Italië in de problemen. “Ondertussen is dat terug genormaliseerd”, zegt de CEO. “Sommige producten verkochten in deze periode zelfs beter, wegens onze online kanalen. We trekken daar lessen uit, maar beseffen ook dat een goede persoonlijke service cruciaal blijft.”

In de media hameren ze op die 1 miljoen technisch werklozen, terwijl in de praktijk maar 1 op 5 de hele periode thuis zat Nathalie Muylle (CD&V)

Minister Muylle was vooral onder de indruk van het feit dat Winsol tijdens de crisis niet stil lag. “In de media hameren ze op die 1 miljoen technisch werklozen, terwijl in de praktijk maar 1 op 5 de hele periode thuis zat. De rest was verspreid over die acht weken lockdown. Het is dan ook mooi om te zien dat sommige bedrijven in de mate van het mogelijke aan de slag bleven en vlug de omslag maakten om alles ‘coronaproof’ te maken.”

De minister herhaalde er nog eens haar boodschap dat de tijdelijke werkloosheid in ons land verlengd wordt tot 1 september. Daarna wil ze overschakelen op een systeem van economische werkloosheid, waarbij het supplement voor arbeiders en bedienden gelijk zal zijn.