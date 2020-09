Mieke schrijft werkboek voor kinderen die rouwen om hun huisdier Valentijn Dumoulein

02 september 2020

11u19 0 Izegem Rouwconsulente Mieke Deltomme heeft een nieuw boek in haar ‘Dicht-bij-me’-reeks af. Dat focust dit keer op het verlies van een huisdier bij kinderen. In het boek leren ze aan de hand van verhalen, gedichten en opdrachten hun verdriet een plaatsje te geven.

Mieke is rouwconsulente bij Rouw & Verlies Vlaanderen en organiseert regelmatig rouwkampen. Ze schreef eerder ook al werkboeken met verhalen en opdrachten voor zowel volwassenen als kinderen. “Dit nieuwe boek kwam tot stand op vraag van heel wat ouders”, zegt ze. “Ze vroegen me hoe ze kunnen omgaan met het verdriet van hun kind nu hun huisdier is overleden. Het werkboek bestaat, zoals bij de andere Dicht-bij-me-boeken, uit heel wat weetjes, opdrachten en gedichten maar ditmaal voeg ik er wist-je-datjes voor de ouders bij. Zo weet je als ouder dat het wel normaal is dat je kind veel verdriet heeft om het heengaan van het huisdiertje. De tranen en het verdriet zijn een uiting van de liefde die je kind voelt voor het diertje. Hoe groter de liefde, hoe groter het gemis en het verdriet als het diertje er niet meer is.’

Kleur- en tekenopdrachten

Het boek is aangevuld met toffe voorleesverhalen en leuke kleur- en tekenopdrachten. Ze zorgen voor een ‘oef-moment’ want iemand missen is zwaar en uitputtend. “Je kind zal voelen dat de pijn en het gemis verzachten. Gesterkt door de herinneringen gaat het op een andere manier door het leven”, zegt Mieke.

Het werkboek is voor jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar en kan zelfstandig gebruikt worden of samen met papa en mama. Het boek is vanaf 4 september 2020 te verkrijgen in de boekhandel. Het telt 106 pagina’s en kost 29,95. Meer info via info@rouwenverliesvlaanderen.com.