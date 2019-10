Miek maakt droom waar en opent koffiehuis Maison M Valentijn Dumoulein

09 oktober 2019

13u54 1 Izegem Met Maison M in de Kloosterstraat heeft Izegem er een gezellig koffie- en theehuis bij. Zaakvoerster Miek Mortier krijgt hulp van Amber Claeys en haar dochter Quintine Noppe.

“Ik heb twintig jaar op de HR-afdeling van de provincie gewerkt en stond onder andere in voor aanwervingen, tot ik een burn-out kreeg”, vertelt Miek. “Ik was toe aan iets anders en besloot een oude droom waar te maken door een tearoom te openen.” Miek stootte op het pand waar vroeger naaiwinkel ’t Perlefientje zat. “Maar wie hier nu binnen treedt, zal er niks meer van herkennen”, zegt ze. “Aanvankelijk zouden we gewoon twee muurtjes ingooien, maar uiteindelijk hebben we de zaak grondig heringericht en gerenoveerd. Nu komt er meer licht binnen en werken we veel met rozetinten. Mensen moeten hier tot rust kunnen komen. We leven al genoeg in een rush en hier kan iedereen lachen, babbelen en genieten.”

Maandelijks brunch

Maison M serveert niet alleen koffie en thee, maar ook ontbijt, een beperkte lunch en taart in de namiddag. “Vanaf 8.30 uur kun je hier ontbijten en een keer per maand willen we op zondag een brunch op inschrijving organiseren. ’s Middags serveren we slaatjes, dikke boterhammen met beleg of tosti’s en in de namiddag zelfgemaakte taarten. Maison M is open van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina van Maison M.