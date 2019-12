Michelle’s Pub krijgt winterjasje en wordt Michelle’s Hütte Valentijn Dumoulein

09 december 2019

16u24 14 Izegem In het Bierkasteel vertoeven ze vanaf dinsdag 10 december in eindejaarsstemming. Michelle’s Pub wordt er tot en met 8 februari omgedoopt in Michelle’s Hütte. Je kan er terecht voor een après-skibeleving, kerststemming en winterse inkleding.

In 2016 plaatste het Bierkasteel al eens een winterhut op zijn binnenplaats, maar toen was van Michelle’s Pub nog geen sprake. “Ondertussen bestaan we twee jaar en het leek ons praktischer Michelle’s Pub in een winterjasje te stoppen dan opnieuw een hut te plaatsen”, zegt uitbaatster Michelle Van Honsebrouck. “De hele pub is van boven tot onder in kerst- en winterthema versierd. We hebben zelfs speciaal ski’s en snowboards laten maken met ons logo op. “

Kleinste DJ

Michelle’s Hütte krijgt een aangepaste menukaart met winterse suggesties, shots voor 2,5 euro en warme dranken zoals Irish Coffee, Irish Barista, Bailey’s Coffee of een Chocoretto voor 9 euro. “Op vrijdag 13 december is er ons openingsweekend met muziek van DJ Audiovibes, die daarna elk weekend zal komen draaien. We zullen elk weekend ook in aangepaste Tiroler-kledij de mensen bedienen. Op kerstavond, kerstdag en oudejaar- en nieuwjaarsdag zijn we niet open. Op 8 februari is er een afsluitende après-skiparty. Dan komt DJ Timmie Tirol, de kleinste DJ van Europa, plaatjes draaien. Op 25 januari is er ook een karaoke-avond.” Meer info op de FB-pagina van Michelle’s Pub.