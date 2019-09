Michael Lanzo krijgt eerste exemplaar van zijn nieuwe album uit handen van collega Christoff SVR

22 september 2019

17u43 0 Izegem Zondagnamiddag stelde voormalig ‘Belgium’s Got Talent’-winnaar Michael Lanzo in CC De Leest in Izegem ‘Geloof, hoop en liefde’ voor, zijn tweede Nederlandstalige album. De zanger werd er verrast door collega Christoff, die hem het eerste exemplaar van het album kwam overhandigen.

Na afloop van ‘Mama Leona’, een liedje waarvan collega-zanger Christoff de tekst heeft geschreven, verscheen Christoff persoonlijk in de zaal om Michael Lanzo het eerste exemplaar uit te reiken van zijn nieuwe cd. Lanzo zelf wist van niets. “Ik had gepolst of hij tijd had om langs te komen, maar door ‘Dancing With The Stars’ heeft hij het bijzonder druk. Maar dat was buiten mijn manager Chris gerekend, die deze verrassing op poten zette. Het is geweldig dat Christoff toch even de tijd nam om langs te komen.”

Michael Lanzo is afkomstig van Kachtem en raakte bij het grote publiek vooral bekend door zijn winst bij ‘Belgium’s Got Talent’ zes jaar geleden. In 2015 bracht hij zijn eerste Nederlandstalige album ‘Het Nieuwe Licht’ uit. Hij is ook het gezicht van Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. “Deze keer heb ik de tijd genomen om over vijftien liedjes na te denken”, zegt de zanger. “De reacties van het publiek waren alvast veelbelovend. Met een nieuwe ploeg, een nieuw album en nieuwe optredens in het vooruitzicht ben ik klaar voor een nieuwe start. Ik ben Bart Herman, John Terra, Christoff, Sabien Tiels, Peter Keereman en Chris Van Hoof trouwens dankbaar voor hun tekstuele en muzikale bijdrages aan het album.”

‘Geloof, hoop en liefde’ verschijnt op het ‘VDM Produkties’-label en ligt vanaf volgende week in de rekken. Het album is ook digitaal beschikbaar.