Metingen Beweging.net wijzen uit: vooral aan Sasbrug en Kachtemsestraat rijden wagens te snel Valentijn Dumoulein

02 september 2019

09u45

Bron: VDI 0 Izegem De lokale Beweging.net-afdeling greep het begin van het schooljaar aan om de resultaten van een reeks officieuze snelheidsmetingen in Kachtem bekend te maken. Daaruit blijkt dat vooral in de Kachtemsestraat en aan de Sasbrug wagens nog te snel rijden.

Vrijwilligers van Beweging.net deden de metingen in mei met een ‘speedgun’ en gingen op verschillende plaatsen staan. “Vooral in de zone 30 in het centrum rijden de wagens veel te snel”, vertelt Donald Horré. “Metingen in de Rumbeeksestraat tonen aan dat 90 procent van de bestuurders er de limiet overschrijdt. Slechts 6 van de 60 wagens hielden zich aan de zone 30. Ook de snelheid op de Sasbrug valt op. In 35 minuten controleerden we 135 wagens. Meer dan 93 procent hield zich niet aan de snelheid van 50 kilometer per uur. Er werden drie wagens ‘geflitst’ die respectievelijk 93, 97 en 98 kilometer per uur reden.”

Kachtemsestraat

In andere gevoelige zones zoals de Kachtemse-, Mane- en Mezegemstraat ligt de gemiddelde snelheid wel lager, maar er werden toch pieken genoteerd van 70 tot 86 kilometer per uur. “In de Kachtemsestraat remmen wagens wel af voor ze de zone 30 in rijden, maar daar rijden ze uiteindelijk nog te snel”, aldus Donald. “In de Mezegemstraat, waar onlangs nog door buurtbewoners werd geprotesteerdtegen de hoge snelheid, reed 41 procent te snel. We maten er snelheden van 65, 66 en 68 kilometer per uur.” Van de 656 gecontroleerde wgens konden er 240 een boete krijgen. “Dat zou de staatskas 21.789 euro opgebracht hebben”, zegt Donald. “Het is dan ook duidelijk dat er maatregelen in sommige straten nodig zijn. Aan de Sasbrug zouden wegversmallingen of een permanente camera kunnen helpen. Het plaatsen van snelheidsmeters aan de zone 30 op andere plaatsen is ook een mogelijkheid.”

Resultaten bespreken

Schepen van mobiliteit Caroline Maertens (N-VA) en haar collega’s Lisbet Bogaert en Ann Van Essche kwamen op de eerste schooldag ook een kijkje nemen. “We beloven de resultaten te bespreken in de bevoegde commissie”, aldus Caroline Maertens. “Al wijzen de resultaten ook uit dat het gevoel van de mensen soms wijst op grotere snelheidsinbreuken, terwijl het vaak de frequentie van de wagens is die hen op het verkeerde spoor zit. We gaan bekijken waar we kunnen bijsturen.”