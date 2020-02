Met rode strik en Ferrari: directeur Luc neemt na veertig jaar stijlvol afscheid van Sint-Pietersschool Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

13u44 0 Izegem Een carrière van veertig jaar in het onderwijs. Daar mag Luc Ghekiere (62) op terugblikken wanneer hij vrijdag de deuren van de Sint-Pietersschool achter zich dicht trekt. Hij zat er als kleuter al op de schoolbanken en was er later ook leerkracht en directeur. Donderdag kreeg hij een afscheid in stijl met zang, dans en allerlei verrassingen.

Donderdagochtend nam Luc al afscheid van de kleuters in afdeling De Knuffel. Daar stond een ontbijt gepland en voor de gelegenheid had hij zijn das ingeruild voor een feestelijk rood strikje. Om de tocht naar de lagere school in de Prinsessestraat goed te laten verlopen, had het personeel kosten noch moeite gespaard: een Ferrari bracht de directeur in stijl naar zijn eindbestemming. Daar werd hij vergast op zang, dans en andere acts van de leerlingen.

Vier vestigingen

“Een beter afscheid kon ik me niet inbeelden”, lacht Luc. “Ik ben vooral blij dat we er een hartelijke school van hebben kunnen maken, waarin menselijk contact altijd centraal staat. Ik ben al sinds mijn 2,5 jaar aan deze school verbonden en ze heeft me nooit losgelaten. Toen ik aan mijn loopbaan begon, gaf ik nog les in de jongensschool en waren er nog drie andere vestigingen. Nu zijn dat er maar twee meer, dus we hebben heel wat zien veranderen. Ik ben er vooral trots op dat die verandering naar de huidige situatie er onder impuls van het personeel is gekomen.”

Aprilvis

“Ik heb veel mooie momenten gekend, maar met 1 april hebben ze me toch een paar keer liggen gehad. Zo hadden alle leerlingen zich eens achter een muurtje verstopt en was het toch even paniek voor ik hen weer gevonden had.”

Luc is ook nog actief bij mannenkoor De Kerels en daarom was er voor de gelegenheid zelfs een schoolorkest van de partij. Nu hij met pensioen gaat, zal hij zich onder andere toeleggen op het digitaliseren van de partituren en muziek. “Daarnaast ga ik ook aan mijn conditie blijven werken”, besluit hij.