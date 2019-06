Met Dulle Dunderdagen elke donderdag in de zomer optredens op café Valentijn Dumoulein

24 juni 2019

13u46

Bron: Valentijn Dumoulein 7 Izegem De stad steunt voor het derde jaar op rij cafés die deze zomer een optreden in hun café willen organiseren. Ze geven een subsidie van 400 euro om voor extra sfeer te zorgen. Dit keer happen negen cafés toe. De start van deze ‘Dulle Dunderdagen’ is nu 27 juni om 20 uur in café Toezens op de Grote Markt.

“Met de Dulle Dunderdagen willen we de cafés een extra duwtje in de rug geven”, zegt schepen van lokale economie en feestelijkheden Lisbet Bogaert. “Daarnaast willen we in de vakantiemaanden juli en augustus ook voor meer ambiance in de stad zorgen. We hebben opnieuw heel wat kandidaturen van horecazaken ontvangen en kunnen rekenen op negen enthousiaste cafébazen. We geven hen 400 euro subsidie en daarnaast kunnen ze een beroep doen op de verhuurdienst van de stad om extra materiaal te ontlenen. Ze kunnen hunren aan tarieven die verenigingen krijgen. We zorgen verder ook voor een muziekvergunning.”

Dit jaar zijn er maar negen in plaats van tien optredens. Op 4 juli is er geen concert om niet in het vaarwater van het Wereldfestival aan De Leest te komen.

Overzicht optredens

De spits wordt nu donderdag 27 juni in café Toezens op de Grote Markt afgebeten. Cheap Sunglasses komt er optreden. Op 11 juli kan je in ’t Nieuw Gemeentehuis in Kachtem luisteren naar Still Crazy, op 18 juli treedt Jean Prez op in café l’Abattoir in de Vlietmanstraat en op 25 juli strijkt het gebeuren neer aan pop-upbar Den Hof in het Blauwhuispark. Rock-coverband Dust komt er langs. Cultuurcafé De Leest is op 1 augustus het decor voor een concert van Arctic Monkeys-coverband Teddy Picker en estaminet De Brouwerij verwelkomt op 8 augustus Gravel Unit. Op 15 augustus mag je passeren in De Oude Sint-Pieter in het Sint-Pietersstraatje voor muziek van Le temps d’une chanson en coverband Travelbees is op 22 augustus te gast in café Lagaar op de hoek van de Korenmarkt en Stationsstraat. Afsluiten gebeurt op 29 augustus met The Lovebirds in café Sportief langs de Meensesteenweg.

Meer info: https://dullledunderdagen.izegem.be.