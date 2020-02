Met auto in gracht na boksgala: rijverbod en boete voor bedrijfsleider LSI

11 februari 2020

13u46

Bron: LSI 0 Izegem De bedrijfsleider van een Izegemse firma is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 800 euro.

Op 2 november 2019 belandde hij na het Izegemse boksgala langs de Grote Roeselarestraat in Meulebeke met zijn auto in de gracht. Hij bleek teveel gedronken te hebben. Volgens de man viel hij rond 2u op de terugweg achter het stuur in slaap. Meteen na het ongeval moest hij zijn rijbewijs al voor 15 dagen onmiddellijk inleveren. Hij ontsnapte aan een alcoholslot omdat het zijn eerste veroordeling voor de politierechtbank was.