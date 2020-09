Met 3,49 pro mille tegen garage gereden: “Ik was al de hele dag aan het drinken” VHS

24 september 2020

10u43 0 Izegem G.P. mag van de politierechter twee maanden niet met de auto rijden nadat hij het vorig jaar al te bont maakte in Izegem. Hij pleegde onder meer vluchtmisdrijf nadat hij in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt.

De feiten dateren van 1 december 2019. P. zwalpte toen met zijn wagen over de weg. Bij een indraaimanoeuvre verloor hij de controle over het stuur en botste hij tegen een garagepoort. P. stapte uit, waggelde even rond zijn wagen, stapte dan weer in en reed weg. Omdat zijn nummerplaat was gezien, kon de politie onmiddellijk gericht gaan zoeken naar de aanrijder. Die werd even later aangetroffen in… een café. De man liet 3,49 pro mille alcohol in het bloed optekenen en gaf aan de verbalisanten toe dat hij al de hele dag aan het drinken was.

Eerdere veroordelingen

Het was niet de eerste keer dat P. in de politierechtbank op het beklaagdenbankje zat. In 2015 werd hij al eens veroordeeld voor vluchtmisdrijf, een jaar later liep hij een veroordeling op voor rijden onder invloed van alcohol. Volgens zijn advocaat wordt de man nu begeleid voor zijn alcoholprobleem. De rechter gaf P. twee maanden rijverbod en een boete van 2.400 euro. De man ontsnapt wel aan een alcoholslot.