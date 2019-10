Met 3,4 promille over de kop in auto van zoon: vader én zoon veroordeeld LSI

10 oktober 2019

15u28

Bron: LSI 0 Izegem Een vader en zoon uit Izegem zijn veroordeeld voor een ongeval onder invloed. De vader was onder invloed van de baan gegaan met de auto van zijn zoon. De zoon werd veroordeeld omdat hij zijn wagen had uitgeleend aan zijn dronken vader.

Vader Kurt V. (50) uit Izegem ging met de auto van zijn 24-jarige zoon op de Rijksweg in Lendelede van de baan af en belandde op zijn dak in een weide. Kurt V. bleek 3,4 promille alcohol in het bloed te hebben en zag zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Hij werd veroordeeld tot een rijverbod van nog eens vijftien dagen en een boete van achthonderd euro. Als hij zijn rijbewijs terug wel, moet hij een medisch en psychologisch onderzoek laten uitvoeren.

Zijn zoon zat naast hem op het beklaagdenbankje omdat hij zijn wagen aan zijn beschonken vader mee gaf. “Ik wist niet dat dit strafbaar was”, verdedigde hij zich. De rechter hield daar rekening mee en gaf hem een voorwaardelijke boete van 1.600 euro. Aan de gerechtskosten zal hij niet ontsnappen.