Meldpunt voor eenzame senioren krijgt zeventien oproepen Valentijn Dumoulein

09 juli 2019

13u04

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Gemeenteraadslid Hein Depoorter (N-VA) lanceerde een jaar geleden het voorstel om een meldpunt op te richten rond senioren die met vereenzaming te maken hebben en in sociaal isolement terecht komen. Daarop werd het meldpunt ‘BeZORGde stad’ opgericht. Hij wilde weten of er daar het voorbije jaar veel vraag naar was.

“Deze actie is bekend gemaakt via de digitale schermen op de Grote Markt en in het stadhuis, via een artikel in het stadsmagazine en kaartjes bij de lokale handelaars”, vertelt schepen van Welzijn Ann Van Essche (CD&V). “In een jaar tijd kwamen er zeventien oproepen binnen van melders die geen (familie)band met de bejaarde in kwestie hebben. Negen personen werden geholpen via thuiszorgcoördinatoren, nog eens acht anderen zijn doorverwezen naar diensten zoals het Sociaal Verhuurkantoor, het CAW of de wijkagent. Dit meldpunt heeft dus zijn nut. We zullen het verder blijven gebruiken en promoten.”