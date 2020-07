Meer dan 300.000 extra coronasteun voor Izegemse verenigingen Valentijn Dumoulein

14 juli 2020

15u58 0 Izegem Het stadsbestuur gaat met financiële hulp van het noodfonds van de Vlaamse regering de Izegemse verenigingen de komende tijd extra ondersteunen. Het krijgt daar in totaal 311.000 euro voor. Ongeveer een derde van dat bedrag wordt aangewend om verenigingen meer subsidies te geven. Twee derde wordt geïnvesteerd in materiaal dat de verenigingen structureel nog beter ondersteunt.

“Om onze Izegemse verenigingen op korte termijn te ondersteunen, krijgen ze in augustus eenmalig een bedrag op hun rekening gestort. Ze krijgen 50 procent extra werkingssubsidie, met een minimum van 100 euro”, legt schepen van Cultuur en Senioren Kurt Himpe uit. Voorwaarde is wel dat de vereniging aangesloten is bij een stedelijke adviesraad of dat ze al door de stad wordt betoelaagt.”

Veel organisatoren van grote evenementen, zoals de Kroegentocht, de Batjes of de triatlon moesten dit jaar noodgedwongen hun activiteiten annuleren. “Omdat zij het volgend jaar lang niet makkelijk zullen hebben om sponsors te vinden en omdat ze wellicht extra veiligheidsmaatregelen zullen moeten bekostigen, beslisten we om hun reguliere toelage met 30 procent te verhogen,” vertelt Lothar Feys, schepen van Sport en Jeugd. “Dit geldt voor alle evenementen die nominatief voorkomen op de begroting of die de buurtwerking ten goede komen.”

Investeringsfonds

De stad wil met de grote middelen die ze van Vlaanderen kreeg om het verenigingsleven te helpen, vooral ook zorgen dat de verenigingen structureel nog beter wordt ondersteund. Dit door te investeren in nuttig materiaal dat ze kunnen ontlenen van de stad bijvoorbeeld. Burgemeester Bert Maertens legt uit: “Het stadsbestuur richt een investeringsfonds op voor aankopen in 2021. Die aankopen moeten de werkingen en organisatie van de verenigingen makkelijker en eventueel goedkoper maken. Wat aangekocht zal worden, moet dus op lange termijn bruikbaar zijn. Daarom gaan we niet over één nacht ijs en betrekken we de adviesraden en verenigingen de komende maanden volop en beslissen we samen met hen wat we met de middelen uit het investeringsfonds aankopen.”